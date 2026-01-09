Martina stala na filmskom pitanju i uzela 2.500 eura: Znate li vi točan odgovor?

U prvom ovogodišnjem izdanju popularnog kviza 'Tko želi biti milijunaš?' u središtu pozornosti našla su se dva natjecatelja – Martina Petranović i Bruno Grgurević.

Martina, rodom iz Delnica, a trenutačno nastanjena u Rijeci, imala je najbrži prst u prvom krugu. Zaposlena je u gradskoj upravi, a obrazovanjem je profesorica hrvatskog jezika, književnosti i informatike. U studio je stigla uz podršku prijateljice Sanje, piše HRT.

Bez poteškoća je odgovorila na prvih pet pitanja i zaradila 150 eura. Šesto pitanje iz mitologije također joj nije predstavljalo problem – znala je da pogled Meduze okamenjuje, čime je došla do 300 eura. Kod sedmog pitanja, vezanog uz Fabergéovo jaje, kratko je razmišljala o korištenju džokera, no samostalno je zaključila da je riječ o "zimskom" jajetu i povećala dobitak na 600 eura.

Osmo pitanje donijelo je temu religije – Martina je znala da su Tate, Haku i Fuji tri sveta vrha šintoizma te je osvojila 1.000 eura. Deveto pitanje odnosilo se na rock-sastav čiji logotip čini meta s crvenim krugom u sredini. Nakon što je iskoristila džoker "pola-pola" i birala između The Doorsa i The Whoa, odlučila se za The Who i stigla do 2.500 eura.

Foto: HRT

Deseto pitanje glasilo je: "U kojem filmu agent Stasija doživi katarzu slušajući ‘Sonatu za dobrog čovjeka’?" Budući da film nije područje u kojem se osjeća sigurno, Martina je posegnula za preostalim džokerima.

Publika je u velikoj većini (83 posto) smatrala da je točan odgovor Zbogom Lenjine!, no Martina nije bila uvjerena. Nakon što joj ni prijatelj, iskusni kvizaš, nije znao pomoći, odlučila je odustati i zadržati osvojenih 2.500 eura.

Foto: HRT

Ta se odluka pokazala ispravnom jer odgovor publike nije bio točan. Pravi odgovor bio je Život drugih, za koji se odlučilo tek 1 posto gledatelja.

Drugi najbrži prst imao je Bruno Grgurević iz Splita. Ima 26 godina, diplomirao je ekonomiju, no trenutačno se prekvalificira i studira kineziologiju. Aktivno se bavi maratonom, obožava pub-kvizove i putovanja, a u emisiju je stigao u pratnji oca Ivice.

Bruno je bez problema prošao prvih pet pitanja i osvojio 150 eura. Na šestom pitanju, vezanom uz glazbeni sastav čije ime potječe iz latinske izreke, točno je odgovorio Ad Astra, iako je priznao da ne govori latinski, čime je došao do 300 eura. Sedmo pitanje iz mitologije također mu nije bilo jača strana, no znao je da su Dedal i Ikar pobjegli iz labirinta i udvostručio iznos na 600 eura.

Foto: HRT

Osmo pitanje, o atentatu na američkog predsjednika koji se dogodio navečer, riješio je bez pomoći džokera i točno naveo Abrahama Lincolna, osvojivši 1.000 eura.

Na devetom pitanju pomogao mu je džoker "zovi", odnosno prijatelj Stjepan, zahvaljujući kojem je znao da Coma-Doof Warrior podiže moral vojsci Immortana Joea, pa je stigao do 2.500 eura.

Na desetom pitanju, koje mu je donosilo prelazak drugog praga, Bruno je prvo zatražio pomoć publike. Njih 71 posto glasalo je za odgovor Afganistanke. Ipak, s obzirom na prethodno iskustvo s pogrešnim glasovanjem publike, odlučio je iskoristiti i džoker "pola-pola". Izbor je pao između Meksikanki i Afganistanki, a Bruno se odlučio za potonje – i bio je u pravu.

Time je osigurao najmanje 5.000 eura, a gledat ćemo ga i u sljedećoj emisiji, u kojoj započinje s 11. pitanjem bez ijednog džokera na raspolaganju.