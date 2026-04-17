Martina Tomčić se pohvalila velikim uspjehom svoje kćeri

Kad ti vlastito dijete postane uzor i inspiracija, onda roditeljstvo dobije jednu novu dimenziju... preponosni smo!, poručila je operna pjevačica Martina Tomčić Moskaljov na društveni mrežama nakon uspjeha svoje kćeri Rebeke (15). Mlada talentirana plesačica uvrštena je u reprezentaciju Hrvatskog sportskog plesnog saveza u umjetničkim plesovima.

Osim Rebeke, sa suprugom Ženjom Moskaljovom ima i sina Nou (21). Ženja i Martina u braku su 22 godine, a prije ulaska u brak bili su zajedno sedam godina.

- Često sam iz Graza dolazila u Zagreb jer je blizu. Upoznali su nas zajednički prijatelji na Samoborskom fašniku, no nismo bili pod maskama. Jedna od prvih poveznica bila je ljubav prema sličnoj neklasičnoj glazbi. Zajedno smo slušali i pjevali Celine Dion - ispričala nam je Martina prije nekoliko godina.

ARHIVA - Zagreb: Otvorena prva prodavaonica Calvin Klein u Hrvatskoj | Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

Vjenčali su se u samoborskoj crkvi sv. Anastazije, a pjevačica je tad sve očarala svojim neobičnim odabirom vjenčanice. Nije imala tipičnu bijelu haljinu, a jednom je ispričala kako se odlučila za zanimljivu kreaciju u bež nijansama koju je za nju dizajnirala njezina prijateljica Marija Skelin, koja se tad bavila dizajnom interijera.