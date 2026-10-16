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NASMIJALE STUDIO

Martina u Supertalentu bocnula Maju Šuput na račun godina: Pogledajte njenu reakciju...

Piše Zrinka Medak Radić,
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Martina u Supertalentu bocnula Maju Šuput na račun godina: Pogledajte njenu reakciju...
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Foto: Instagram screenshot/kolaž
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U novoj epizodu Supertalenta Martina Tomčić neće štedjeti Maju Šuput

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Martina Tomčić u novoj epizodi Supertalenta našalit će se na račun godina i sluha kolegice iz žirija Maje Šuput, a njezina duhovita opaska izazvat će smijeh u studiju i Majinu neočekivanu reakciju.

Često zadirkivanje između kolegica ovoga će puta započeti sasvim bezazlenim pitanjem koje će Maja uputiti novom kandidatu.

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"Koji je vaš talent?" upitat će ga Maja, no nije dobro čula ni razumjela odgovor koji je dobila. Kada je Maja dala do znanja da ne čuje, Martina je iskoristila priliku da je bocne.

"Em si stara, em si gluha", dobacit će joj Martina, a njezina će opaska izazvati smijeh među ostalim članovima žirija i publikom.

KAKO JE TO IZGLEDALO, POGLEDAJTE U VIDEU:

Maja će na komentar reagirati s osmijehom, no neće ostati bez odgovora. U šali će skinuti jednu od svojih srebrnih rukavica i baciti je prema Martini, čime će dodatno zabaviti sve prisutne.

"Rukavica je bačena", dodat će potom Fabijan.

Foto: instagram

Maja će se potom nastaviti smijati, a njezina reakcija pokazat će da Martininu provokaciju nije shvatila ozbiljno.

Novu epizodu Supertalenta pogledajte ove nedjelje od 20:15 na Novoj TV.

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