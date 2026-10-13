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SUDSKI SPOR

Martinez želi da maloljetni sin svjedoči protiv Halle Berry, ali ne i da kći svjedoči njoj u korist

Piše Magdalena Mucić,
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Martinez želi da maloljetni sin svjedoči protiv Halle Berry, ali ne i da kći svjedoči njoj u korist
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Foto: pixsell/ilsutracija
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Olivier Martinez optužio je glumicu da je gušila njihova maloljetnog sina. Sud je nakon toga njemu dodijelio primarno skrbništvo, a glumici zabranio da se bivšem suprugu približava na manje od 90 metara

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Olivier Martinez (60) zatražio je od suca da zabrani svjedočenje Nahli Aubry (18), kćeri Halle Berry (60), u sudskom sporu bivših supružnika oko skrbništva nad njihovim sinom Maceom (13). 

Foto: Lionel Hahn

- Gospođa Aubry nema nikakvu značajnu ulogu u ovom slučaju. Gospođa Aubry nedvojbeno je pristrana. Ne smatram primjerenim da Berry pokušava uključiti svoju kćer u sudski postupak koji se nje ne tiče, naveo je glumac u sudskim dokumentima u koje je uvid imao časopis Us Weekly. Međutim, Martinez želi da Maceo 'iznese svoje stajalište pred sudom' i ispriča svoju stranu priče o optužbama da ga je njegova slavna majka zlostavljala.

- S obzirom na to da naš sin ima 13 godina, smatram da bi svakako bilo u njegovu najboljem interesu da u ovom trenutku iznese svoje stajalište pred sudom. Trebao bi imati priliku da se čuje njegov glas i da ispriča što je doživio te večeri. Vjerujem da će svjedočenje našeg sina biti ključno kako bi sud doznao punu istinu o događajima koji su se zbili 26. rujna. Ja sam roditelj koji želi da istina izađe na vidjelo. Ja sam roditelj koji ne želi ušutkati Macea, naveo je Martinez.

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Prošlog tjedna Page Six je objavio da je Nahla, koju Berry ima s manekenom Gabrielom Aubryjem, u sudskim dokumentima dala izjavu u obranu svoje majke. Glumicu je opisala kao 'brižnog i predanog roditelja' koji 'zna biti strog kada je to potrebno'. Nahla je također ustvrdila da nikada nije vidjela kako Berry na bilo koji način 'udara, šamara, davi, hvata ili fizički zlostavlja Macea'.

- Nikada nisam vidjela da je moja majka stavila ruke oko Maceova vrata, primijenila zahvat gušenja, ograničavala mu disanje ili se ponašala na bilo koji način koji bi imalo nalikovao iznesenim optužbama, navela je Nahla u izjavi. 

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Foto: Mario Anzuoni

Martinez je prošlog mjeseca protiv glumice podnio zahtjev za privremenu zabranu približavanja, optužujući je za fizičko zlostavljanje Macea. Tvrdi da je Berry 'skočila na Macea i počela ga gušiti rukama'. Nakon podnošenja zahtjeva Martinez je dobio primarnu skrb nad Maceom, dok je oskarovka izgubila dotadašnje ravnopravno skrbništvo i umjesto toga sina smije viđati dva dana u tjednu i svaki drugi vikend. Bivšem suprugu ne smije se približavati na udaljenost manju od 90 metara.  Berry je sve optužbe odlučno odbacila. 

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