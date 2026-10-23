Marty McFly i Doc Brown opet zajedno: Fanovi poludjeli zbog zajedničke fotke dviju legendi

Michael J. Fox čestitao je Christopheru Lloydu 88. rođendan fotografijom na kojoj se glumci smiju za stolom u restoranu, a zajednička fotografija oduševila je fanove koji su im poručili da i dan danas rado gledaju njihov serijal 'Povratak u budućnost'. Lloyd je rođendan proslavio 22. listopada, a Fox je na Instagramu objavio poruku nadahnutu poznatom uzrečicom njegova filmskog lika, Doca Browna.

- Great Scott, imaš 88 godina! To je već vraški impresivno, volim te! – napisao je Michael J. Fox na Instagramu.

- Zaista smo bezvremenski. Volim te, prijatelju – odgovorio mu je Lloyd. Obožavatelji su brzo povezali njegovu dob s brzinom od 88 milja na sat, odnosno oko 142 kilometra na sat, koju DeLorean mora dosegnuti kako bi u filmovima putovao kroz vrijeme. Objava je u 12 sati prikupila gotovo 200 tisuća oznaka „sviđa mi se”, a pratitelji su glumcima čestitali i nazvali ih legendama.

Fox i Lloyd proslavili su se u filmu 'Povratak u budućnost' iz 1985. godine. Fox je glumio Martyja McFlyja, a Lloyd ekscentričnog izumitelja doktora Browna. Nakon prvog filma uslijedili su nastavci 1989. i 1990. godine, a glumci su nastavili njegovati prijateljstvo i redovito se susretati na događanjima za obožavatelje.

Na zajedničkom nastupu na New York Comic Conu 2022. Fox je rekao da mu je rad s Lloydom bio najbolji dio snimanja filma. Rekao je i kako mu je Lloyd bio velika podrška tijekom borbe s Parkinsonovom bolešću. Fox je dijagnozu javno otkrio 1998., a dvije godine poslije osnovao je zakladu za istraživanje Parkinsonove bolesti.

Ova godina donijela je Foxu i povratak na televiziju. Pojavio se u trećoj sezoni serije 'Shrinking', uz Harrisona Forda i Jasona Segela, a uloga Gerryja donijela mu je nominaciju za nagradu Emmy 2026. za najboljega gostujućeg glumca u humorističnoj seriji. Bila je to njegova 19. nominacija u karijeri. Televizijska akademija dodijelila mu je i humanitarnu nagradu Bob Hope, piše časopis Hello!.

*uz korištenje AI-ja