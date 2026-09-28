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Mašinko slavi 15 godina albuma 'Frakturko' pop-up koncertom

Piše 24sata,
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Mašinko slavi 15 godina albuma 'Frakturko' pop-up koncertom
Foto: Hrvoje Baudoin
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Pop-up koncert zamišljen je kao više od samog nastupa. Bit će to nekoliko sati posvećenih "Frakturku", bendu i publici koja je tijekom godina rasla zajedno s njihovim pjesmama.

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Mašinko sprema posebno okupljanje za sve koji su s bendom od početaka, ali i one koji su njihove pjesme otkrivali tijekom proteklih petnaest godina. U četvrtak, 8. listopada, bend stiže u Klet na pop-up koncert kojim će obilježiti 15 godina albuma "Frakturko". Ulaz je besplatan, vrata se otvaraju u 19 sati, a druženje će trajati do 23 sata.

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Ovom prilikom Mašinko vraća publiku na jedno od važnih mjesta svoje diskografije i obilježava petnaest godina od albuma koji je ostavio snažan trag u priči benda. Umjesto klasične rođendanske proslave, odlučili su napraviti nešto neposrednije, okupiti publiku u Kleti, zasvirati, družiti se i zajedno se prisjetiti pjesama koje ih prate već desetljeće i pol.

Središnji dio večeri bit će posebno koncertno izdanje "Frakturka". Mašinko će uživo, u kompletu, odsvirati svoj dio albuma. A "Frakturko" se za svoj 15. rođendan ne vraća samo na pozornicu. Bend je za ovu priliku pripremio i posebno, limitirano vinilno izdanje albuma dostupno u svega 50 primjeraka. Riječ je o izdanju koje nije nastalo klasičnim tvorničkim prešanjem ploča. Svaki od 50 primjeraka u Zagrebu je pojedinačno izrezao DJ Venom. Uz limitirani LP, u Kleti će biti dostupna i posebna limitirana majica "Frakturko", kao i ostatak aktualnog Mašinko mercha.

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Pop-up koncert zamišljen je kao više od samog nastupa. Bit će to nekoliko sati posvećenih "Frakturku", bendu i publici koja je tijekom godina rasla zajedno s njihovim pjesmama. Nakon i oko svirke bit će dovoljno vremena za druženje s članovima Mašinka, razgovor, nabavku posebnih izdanja i zajedničko obilježavanje obljetnice u opuštenoj atmosferi.

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