Massimo: Dok su moji prijatelji krali, ja sam im držao stražu...

Novu godinu napokon ću dočekati s obitelji - supugom Enom i kćeri Mirnom. Svirali smo ranije u Kotoru, no na doček sam slobodan, pohvalio nam se Massimo Savić (55).

Pjevač je rođen u Puli, a roditelji su mu se upoznali u zagrebačkoj bolnici Rebro. Otac Sergio bio je kurir u Titovu štabu na Visu i prilikom bombardiranja je oslijepio. Zbog toga je stigao u Zagreb gdje je upoznao Eldu, a vid mu se vratio godinu dana prije pjevačeva rođenja. Pjevačevo je ‘pravo’ ime Masimo Moreno.

Foto: Privatni album

- To mi roditelji nisu prepričavali pa ne mogu reći kako su se usaglasili oko imena. Masimo Moreno upisano je u mom krsnom listu, ali se u tadašnje vrijeme, pri prijavi djeteta na općini, to nije uzimalo u obzir pa su roditelji uzeli samo jedno ime i to Masimo, sa jednim „S“, jer tada nije bilo popularno imati talijansku inačicu imena. Kada sam htio vratiti svoje krsno ime u dokumente, doznao sam da je to komplicirano i da već zbog dodavanja drugog „S“ u Masimo moram ići u Narodne novine i proći cijelu dugotrajnu proceduru, pa sam od toga odustao - otkrio je pjevač. Otac Sergio napustio je obitelj kad su Massimu bile tri godine, a ubrzo je umro od leukemije.

- To što sam odrastao bez oca nije previše utjecalo na moje sretno djetinjstvo jer bi u nešto starijim prijateljima uvijek našao nešto slično očevoj figuri. Neki koji su malo stariji i bili su svjedoci mog djetinstva kažu da nije bilo najsretnije, ali meni kao i svakom drugom djetetu je moje djetinstvo bilo najsretnije i ne pamtim ružne momente već samo lijepe. Oca pamtim kao vrlo veliku osobu, koja je radi svoje visine i kilaže ostavljala snažan dojam. Bio je visok 196 cm i imao 120 kilograma. Bio je vrlo impozantan. Čuo sam od nekih prijatelja da je bio neustrašiv, hrabar i to je to - rekao je Massimo.

Foto: Privatni album

Kaže da ocu ne zamjera što ga je napustio dok se borio s leukemijom. Pjevač se prisjeća kako u tadašnje vrijeme nisu postojali lijekovi za očevu bolest zbog čega se Sergio osamio.

- Izgleda da se njemu, ali i drugima, psiha promijenila kad su saznali dijagnozu leukemije. Meni je jasno da se on htio samo negdje privatno skloniti i ispratiti svoju bolest. Nikada nisam krivio oca, ni zbog čega - rekao je pjevač.

Nakon što su ostali sami, majka i Massimo preselili su se u Napulj.

- Ondje sam bio okružen ženama - mamom, bakom, tetama – pa se u takvom okruženju isticao moj djed Gjovanni. Od njega sam naučio puno o odijevanju. Govorio mi je: “Dragi unuče, nemamo dovoljno novca da ti kupujemo smeće“. Stoga me vodio kod najboljih krojača kako bi mi uzeli mjere i napravili savršeno odijelo - kaže Savić. Nedugo nakon životne faze u Napulju, brodom je iz Genove otišao u Australiju. S rođacima je lovio klokane.

Foto: Privatni album

- Dosta sam putovao i to je ostavilo traga na meni i učinilo me osobom kakva sam danas. Kako bi djetetu bilo naporno šetati Afrikom, domovinom Tarzana ili ići u lov s tetkom Giannijem na klokane na Blue Mountain pored Sydneya? Već tada je život u Australiji bio drugačiji. Kada sam tamo išao u osnovnu školu, vrata škole i vrata učionice bila su potpuno otvorena. Mogao sam, već tada, ići u školu s psom - prisjeća se pjevač.

Kada su se majka i Massimo vratili u domovinu, imao je problema s hrvatskim jezikom jer ga je u tuđini pomalo i zaboravio. Ubrzo je pohvatao gramatička pravila, kao i društvo, koje, tvrdi pjevač, u najmanju ruku, nije bilo idealno. Massimo je prošao kroz turbulentno razdoblje, ali se izvukao.

- Držao sam stražu pri pokušaju krađe. Srećom po mene taj predmet je došao u ruke socijalnog radnika po imenu Branimir koji je u meni prepoznao zbunjenog mladog čovjeka i usmjerio me na pravi put. Na neki način Branimir je bio očinska, zaštitnička figura i puno mi je pomogao u trenucima kad samo morao odlučiti što želim od svog života - kaže Savić.

Foto: Privatni album

Ubrzo je kupio električnu gitaru, a kada je 1979. došao u Zagreb završiti srednju školu osnovao je bend Dorian Gray, koji se raspao 1986., ponajviše zbog financijskih problema. Neki članovi benda svirali su “sa strane” i raspad je bio neizbježan.

- Kao što se svi bendovi raspadaju ne samo zbog jedne stvari, nego zbog lepeze razno raznih događaja koji utječu - čak ne na sveopću odluku benda da prekine raditi, nego jednostavno neki ljudi krenu raditi s drugima i kreće polagano “razrjeđivanje benda”. - objasnio je pjevač.

I u tim, ranim, pjevačkim vodama upao je u loše društvo. I sam je priznao da je “eksperimentirao s drogama”. Na vrijeme se izvukao, kako kaže, uz pomoć obitelji.

- Kada ste mladi imate potrebu isprobavati svoje limite. Tražite se i ta potraga može završiti ovako ili onako. Imao sam sreću da je u moj život ušla Eni, potom je tu došla i moja kćer Mirna. Ljubav, kao i spoznaja o tome što je obitelj i što sve treba kako bi ista opstala, bili su moj motiv da negativnu fazu ostavim iza sebe.

Foto: Privatni album

Zbog glazbe je upoznao suprugu Eni, kojoj je za godišnjicu braka sam dizajnirao prsten. Upoznao ju je u kući aranžera Krešimira Klemenčića i prvo su počeli surađivati poslovno.

- Eni je pisala pjesmu “Boginja” i mene je interesiralo tko je ta osoba. Tako smo se upoznali i ponudio sam joj da radi pjesme za mene. Dizajnirao sam joj prsten jer je Eni zaslužila da dobije poseban dar. Ipak je ona uz mene cijelo vrijeme i moj je glavni oslonac u svim životnim situacijama. Uz pomoć vrhunskih zanatlija uspjeli smo moju ideju, o dvije skupljene šake koje podsjećaju na simbol beskonačnosti, pretočiti u iznimno elegantan prsten za Eni.

Rijetko snima duete, iako mu ponuda nimalo ne manjka. Duet s Meritas u pjesmi “Odjednom ti” sjajno je prošao, ali kaže da se treba poklopiti više stvari.

- Kada se dogodi dobra pjesma, tada se dogode i dobri dueti. A dobra pjesma se bez savršene situacije ne događa. Mnogo se faktora mora poklopiti. Kada bih radio sa svima koji mi nude suradnju, vjerujte mi, bilo bi 365 suradnji godišnje. U tom slučaju moram biti vrlo kritičan jer moram biti svjestan i svog doprinosa određenoj kompoziciji, a i talenta onoga koji želi u suradnju - objasnio je.

Za najbolju mušku vokalnu izvedbu dosad je dobio devet nagrada Porin. Kaže da se želi odmaknuti i prednost dati mlađim kolegama.

- Ni ne brojim Porine. I svjestan sam te privilegirane pozicije koju mi moje kolege daju. No, izuzeo sam se iz nekih kategorija ove godine. Vjerujte, jedino što vrijedi i jedino što me interesira je dokazati se uživo pred publikom. To su poeni koje želim skupiti i zato me izuzetno raduje predstojeći veliki koncert za Valentinovo u Spaladium Areni - zaključio je Massimo.