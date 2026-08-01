Massive Attack ne smije dolaziti ni nastupati u Singapuru zbog razvijanja palestinske zastave

Dvojici članova grupe Massive Attack zabranjen je ponovni ulazak u Singapur i izdana su im stroga upozorenja nakon što je taj britanski bend završio svoj nastup u srijedu isticanjem palestinske zastave, priopćila je policija u petak. Vlasti su priopćile da je provedena istraga nad bendom zbog "čina podrške političkim pitanjima i razvijanja strane zastave" tijekom koncerta te da im više neće biti dopušteno nastupati u Singapuru.

- Policija ozbiljno shvaća djela koja bi potencijalno mogla naštetiti rasnoj i vjerskoj harmoniji u Singapuru te poziva javnost, uključujući strance, da se suzdrže od uvoza strane politike jer to može potkopati našu društvenu koheziju i vladavinu prava - rekli su policija i medijske vlasti u zajedničkoj izjavi. Singapur ne dopušta javno isticanje stranih nacionalnih simbola bez dozvole ili izuzeća, a palestinska zastava posebno je osjetljivo pitanje s obzirom na rat u Gazi i muslimansko stanovništvo Singapura. Ministarstvo unutarnjih poslova 2023. je godine izjavilo da je "aktualni sukob između Izraela i Hamasa emotivno pitanje' te su savjetovali da se javno ne izlažu i ne ističu predmeti vezani uz sukob, s obzirom na pojačanu osjetljivost.

- Mir i sklad između različitih rasa i religija u Singapuru ne smiju se uzimati zdravo za gotovo i ne smijemo dopustiti da događaji u drugim zemljama utječu na ovaj mir i sklad koji imamo u Singapuru - kazali su tada.

Singapursko stanovništvo je 74 posto kinesko, 13,6 posto malajsko i 9 posto indijsko, a 3,3 posto su klasificirani kao ostali. Oko 15 posto stanovništva su muslimani. Massive Attack, osnovan u Bristolu na zapadu Engleske 1988. godine, poznat je po svojim otvorenim političkim stavovima. Tijekom koncerata prikazuju videozapise koji ističu sukobe; od američko-izraelskog rata protiv Irana do Sudana, Gaze i Ukrajine. Ni organizator koncerta Lushington ni bend još nisu odgovorili na zahtjev za komentar.