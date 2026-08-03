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NAKON KONCERTA

Massive Attack: 'Policija nas je privela i ispitivala u Singapuru'

Piše HINA,
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Massive Attack: 'Policija nas je privela i ispitivala u Singapuru'
Zagreb: T-mobile INmusic festival, Massive attack | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Članovi benda Massive Attack na društvenim su mrežama objavili kako ih je policija privela nakon koncerta u Singapuru, na kojem su razvili zastavu Palestine...

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Britanski sastav Massive Attack objavio je da je singapurska policija pritvorila njegove članove te ih "izolirala i odvojeno ispitivala" nakon što je dvoje izvođača razvilo palestinsku zastavu na svom koncertu u toj azijskoj državi prošle srijede. 

Bend je u priopćenju objavljenom na društvenoj mreži Instagram u nedjelju rekao da su "iznenađeni i razočarani" jer je cijeli sastav bio pritvoren i ispitivan. Pretresene su sobe nekoliko članova benda, a privremeno su im oduzete i putovnice, dodaje se u objavi.

Singapurska policija nije odmah odgovorila na Reutersova pitanja o priopćenju sastava.

Zagreb: Massive Attack nastupio je na zadnjem danu 17. INMusic festivala
Zagreb: Massive Attack nastupio je na zadnjem danu 17. INMusic festivala | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Trip-hop sastav ima dvojicu izvođača, Roberta Del Naju i Granta Marshalla, a obojica su britanski državljani. Oni su na koncertu razvili palestinsku zastavu dok je publika skandirala "Free Palestine!" (oslobodite Palestinu), kazao je očevidac Reutersa.

Policija je prošlog petka kazala da bi postupci benda "potencijalno mogli naškoditi rasnom i vjerskom skladu u Singapuru" te da su dvama članovima izdana stroga upozorenja i zabranjen im je ulazak u Singapur, no nije ih imenovala.

Sastav također nije kazao koji su članovi bili pritvoreni, a kojima su pretresene sobe i zaplijenjene putovnice.

'UVOZ STRANE POLITIKE' Massive Attack ne smije dolaziti ni nastupati u Singapuru zbog razvijanja palestinske zastave
Massive Attack ne smije dolaziti ni nastupati u Singapuru zbog razvijanja palestinske zastave

Izvođače je pratio pozadinski sastav, a pridružili su im se i drugi gosti, uključujući pjevačicu Elizabeth Fraser iz benda Cocteau Twins.

- Nismo mogli zamisliti da će puko podizanje zastave suverene države koju priznaje 157 zemalja prekršiti bilo kakav zakon - ističe se u priopćenju Massive Attacka.

- Bizarno iskustvo je bilo podsjetnik na važnost obrane univerzalnih ljudskih prava i slobode izražavanja, gdje god su ta prava ugrožena - poručio je sastav.

Singapur ne dozvoljava javno isticanje stranih državnih obilježja bez dozvole ili izuzeća, a isticanje palestinske zastave je osobito osjetljivo s obzirom na sukob u Gazi i singapursko muslimansko stanovništvo, piše Reuters.

Singapur je etnički i vjerski raznolika zemlja s oko 6,11 milijuna stanovnika, od kojih otprilike 15 posto čine muslimani.

Massive Attack, osnovan u Bristolu na zapadu Engleske 1988., poznat je po svojim otvorenim političkim stavovima, a videi na njihovom koncertu naglašavaju sukobe u Iranu, Sudanu, Gazi i Ukrajini.

(Hina) xbem ybr

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