'Maštam o vjenčanju, ali sada mi je glazba na prvom mjestu'

Osjećam se kao da mi se ostvario jedan san na listi mojih želja, rekla nam je Jelena Žnidarić (24) poznatija kao Zsa Zsa koja je ovogodišnje zaštitno lice Sajma vjenčanja koje će se održati u Areni Zagreb od 1. do 3. veljače.

- Kad sam saznala da ću to biti ja, bila mi je čast jer nikada nisam bila na nikakvom plakatu ili na naslovnici tako da je ovo moja prva naslovnica i osjećam se počašćeno - objasnila je pjevačica. Iako je godinu dana u sretnoj vezi sa studentom Antonijom koji se bavi društvenim mrežama, Zsa Zsa je otkrila kako se još ne može zamisliti u 'vlastitoj' vjenčanici.

- Imam još puno toga u planu što se tiče karijere, ali jednog dana doći će i vrijeme za udaju - smatra Jelena. Ipak, kada će to vrijeme doći ni ona sama još ne zna. Kako je objasnila, za nju ne postoji period kojeg bi morala poštovati, već smatra da svatko individualno mora osjetiti kada je 'pravo' vrijeme s nekime stupiti u brak. Kao djevojčica sanjala je o vjenčanju, no ipak otkrila je kako je o čemu je više maštala.

- O tome kako ću pjevati na velikim pozornicama, zato kažem da još nisam spremna - rekla je pjevačica. Bitno joj je da vjenčanica bude bijela, no razmotrila bi i opciju da bude prljavo roza ali, kako kaže, bijelo je ipak bijelo.

Voli tradiciju, ali i neke nove, moderne običaje, pa misli da bi spoj tradicije i modernog stila bila idealna kombinacija za njezino savršeno vjenčanje. Iako joj je poziranje već normalna stvar, hodanje pistom, kako kaže, ne bi voljela ponavljati puno puta.

- Bila sam kao stup. Ne volim hodati pred publikom na daleke staze u štiklama tako da ako bi se radilo o tenisicama to bi još i mogla iako kad me netko gleda onda počnem hodati čudno i onda me uhvati stres - izjavila je kroz smijeh Jelena. Bolje joj ide, kako je objasnila, pjevanje na svadbenim svečanostima.

- Već duže vrijeme pjevam na vjenčanjima, na prvim plesovima i u crkvi, to je krenulo još prije nego što mi se razvila karijera. Oduvijek sam voljela pjevat 'Ave Maria' - kaže Zsa Zsa. Prvi puta u crkvi pjevala jw svojoj sestri na vjenčanju.

- Tada sam imala tremu kao nikada u životu, ali sam s vremenom stvarno zavoljela pjevanje u crkvi. Nakon toga mi se posrećila pjesma s Damirom Kedžom 'Sve u meni s budi' koja mi je otvorila puno vrata i zbog koje sam pjevala, a i dalje pjevam na prvim plesovima. To mi je najdraže jer se osjeća neka drugačija energija u zraku - smatra pjevačica. Prošlo je godinu dana od kada nije 'izbacila' solo pjesmu, a razlog tako duge stanke je, kako je navela, potrebno vrijeme za razmišljanje o sebi.

- Trebalo mi je da shvatim tko sam, što sam jer se u ovom periodu kad je izašla pjesma 'Sve u meni se budi', sve se razvijalo jako i brzo, iako obožavam takve periode mislim da je s vremena na vrijeme treba staviti obje noge na zemlju i raditi s punim plućima. Fokusirala sam se na koncerte i upoznavanje s publikom i na pisanje novih pjesama.Nova pjesma izlazi u veljači, a na ljeto i moj prvi album, a nadam se i engleskoj verziji - pohvalila se Zsa Zsa.

Sajam vjenčanja Zagreb podržat će djelovanje Udruge i to uoči obilježavanja Festivala srca - Svjetskog tjedna djece s prirođenim srčanim bolestima (7.-14. veljače). Uz posjetitelje koji će moći kupiti dobrotvornu tombolu i tako pomoći malim štićenicima Udruge, ovu hvalevrijednu akciju podržat će i poznata lica – pjevačica Zsa Zsa, pjevač Ivan Zak, glumica Jelena Perčin, glumica Katarina Baban, pjevačica Ivana Marić, pjevačica grupe Colonia Ivana Lovrić, članice grupe Gelato sisters Neda Parmać, Sanja Parmać i Romana Pavliša, mladi glazbenici Marko Kutlić i Jure Brkljača