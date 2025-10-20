Obavijesti

Show

Komentari 0
RIJEČNI IZAZOV

'MasterChef' preokret! Otto će večeras odlučiti tko priprema žabe, tko smuđa, a tko pastrvu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'MasterChef' preokret! Otto će večeras odlučiti tko priprema žabe, tko smuđa, a tko pastrvu
4
Foto: Nova Tv

Nakon što je briljirao u prethodnom izazovu, Otto Grundmann odlučit će kojim će sastojkom natjecatelji pokazati svoju kulinarsku kreativnost

U novom kulinarskom okršaju Otto Grundmann preuzet će ključnu ulogu. Nakon što je briljirao u prethodnom izazovu, njegova pobjeda neće ostati samo simbolična jer će u večerašnjem testu kreativnosti birati glavne namirnice za kandidate, čime će definirati tijek kuhanja. Ovoga puta, pod zvonima se neće skrivati uobičajeni sastojci, već tri autentične riječne baze koje će izazvati i najiskusnije kulinarske ruke.

Foto: Nova Tv

Chef Mario Mihelj otkrit će zvono isod kojeg će se nalaziti smuđ, kralj slatkovodnih riba. 

- Smuđ mi je riba poznatog okusa i kaže se za njega da je najkvalitetnija riječna riba - konstatirat će Josip Barišić kada sazna što su chefovi pripremili od glavnih namirnica.

No, neće svi dijeliti isto oduševljenje.

-Više bih se obradovala žabi, pjevala bih da sam dobila pastrvu, ali smuđa.. - priznat će razočarana Selma.

JOŠ JEDNA NAPETA EPIZODA Izazivačica Sandra večeras će doznati je li izborila mjesto u 'MasterChefu': Razočarala sam
Izazivačica Sandra večeras će doznati je li izborila mjesto u 'MasterChefu': Razočarala sam

Chef Stjepan Vukadin ispod svog će zvona ponuditi pastrvu, riječnu ribu koju krasi izuzetna svestranost mogućnosti za obradu, pa čak i mogućnost da se servira sirova. No, prava euforija dolazi s trećim zvonom chefa Gorana Kočiša. Ondje će se kriti žabe, sastojak koji izaziva podijeljena mišljenja, ali kod Otta izaziva pravo poznavanje te namirnice.

- Lovio sam ih i čistio ih, bitno im je vezati noge da se ne raspadnu. Žabe imaju blago nježno meso kao piletina, ne može se dugo termički obrađivati - s oduševljenjem će komentirati Otto.

HOĆETE LI GLEDATI? Jao! Sprema se napeti obračun u 'MasterChefu': Čuvajte me se, ne znate s kim imate posla...
Jao! Sprema se napeti obračun u 'MasterChefu': Čuvajte me se, ne znate s kim imate posla...

Dok se kandidati pripremaju za okršaj s riječnim sastojcima, jedan dio natjecatelja neće imati tu privilegiju. Oni koji su podbacili u prethodnom testu neće dobiti novu priliku, već direktno idu u stres test. Kojem će timu Otto dodijeliti koju glavnu namirnicu, ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa.

Foto: Nova Tv

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
Davor Bilman dodijelio zlatni gumb Snežani: Važno je sanjati
EMOTIVNO U 'SUPERTALENTU'

Davor Bilman dodijelio zlatni gumb Snežani: Važno je sanjati

Večer je završila još jednim zlatnim gumbom. Ovoga puta, dodijelio ga je Davor Bilman šarmantnoj pjevačici Snežani Ljubojević iz Podgorice, majci troje djece koja je svoj nastup posvetila upravo njima
Nakon dva nastupa vrijeme je za putovanje! Džentlmen Šime uskočio Maji Šuput u pomoć
SNIMLJENI NA AERODROMU

Nakon dva nastupa vrijeme je za putovanje! Džentlmen Šime uskočio Maji Šuput u pomoć

Poznata domaća pjevačica i njen navodni partner Šime viđeni su zajedno ispred ulaza u zračnu luku u Zagrebu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025