'MasterChef' preokret! Otto će večeras odlučiti tko priprema žabe, tko smuđa, a tko pastrvu

U novom kulinarskom okršaju Otto Grundmann preuzet će ključnu ulogu. Nakon što je briljirao u prethodnom izazovu, njegova pobjeda neće ostati samo simbolična jer će u večerašnjem testu kreativnosti birati glavne namirnice za kandidate, čime će definirati tijek kuhanja. Ovoga puta, pod zvonima se neće skrivati uobičajeni sastojci, već tri autentične riječne baze koje će izazvati i najiskusnije kulinarske ruke.

Foto: Nova Tv

Chef Mario Mihelj otkrit će zvono isod kojeg će se nalaziti smuđ, kralj slatkovodnih riba.

- Smuđ mi je riba poznatog okusa i kaže se za njega da je najkvalitetnija riječna riba - konstatirat će Josip Barišić kada sazna što su chefovi pripremili od glavnih namirnica.

No, neće svi dijeliti isto oduševljenje.

-Više bih se obradovala žabi, pjevala bih da sam dobila pastrvu, ali smuđa.. - priznat će razočarana Selma.

Chef Stjepan Vukadin ispod svog će zvona ponuditi pastrvu, riječnu ribu koju krasi izuzetna svestranost mogućnosti za obradu, pa čak i mogućnost da se servira sirova. No, prava euforija dolazi s trećim zvonom chefa Gorana Kočiša. Ondje će se kriti žabe, sastojak koji izaziva podijeljena mišljenja, ali kod Otta izaziva pravo poznavanje te namirnice.

- Lovio sam ih i čistio ih, bitno im je vezati noge da se ne raspadnu. Žabe imaju blago nježno meso kao piletina, ne može se dugo termički obrađivati - s oduševljenjem će komentirati Otto.

Dok se kandidati pripremaju za okršaj s riječnim sastojcima, jedan dio natjecatelja neće imati tu privilegiju. Oni koji su podbacili u prethodnom testu neće dobiti novu priliku, već direktno idu u stres test. Kojem će timu Otto dodijeliti koju glavnu namirnicu, ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa.

Foto: Nova Tv