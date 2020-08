\u00a0

\u00a0

\u00a0















\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0









\u00a0

\u00a0







\u00a0

\u00a0

\u00a0



































gdje je ta suosjec\u0301ajnost u doba kolere? ne z\u030celim zvuc\u030cati kao namc\u0301or, ali fascinantan je taj \u201cneposluh naspram institucija\u201d i komformizam gdje svi opet galopiraju po instagramu i fejsu ne bi li svoje z\u030civote prikazali s\u030cto vis\u030ce sexy, s\u030cto vis\u030ce uspjes\u030cnije, na silu ispunjenije - onako iste kao pros\u030cle godine? zadnjih par tjedana sezone svi hoc\u0301emo sve - da imamo pec\u030cat da smo bili na moru jer tko nije bio na moru i ne izgleda najbolje ikad - nije uspio u svom z\u030civotu - tko se ne zabavlja navec\u030cer u nas\u030cim top\ud83e\udd23 klubovima - veliki je luzer + zajebat c\u0301emo tu koronu nekako - svi se dogovaraju u backstageu... ali - nec\u0301emo\ud83d\udda4\ud83d\udda4\ud83d\udda4poput nepogres\u030civog kubrickovog hala samo se jedna vizija namec\u0301e: vas\u030ci selfiji su nebitni u momentu kad virus krec\u0301e u opaki freestyle... vas\u030ca bijedna tijela na plaz\u030cama naic\u0301i c\u0301e na sve vec\u0301i prezir ljudi koji c\u0301e ekonomski nadrapati za koji mjesec... nes\u030cto se c\u030cudno doga\u0111a s ovim virusom - postaje naz\u030calost sve nepredvidljiviji, ali nama je rutina najbitnija + opet sebic\u030cluk... zbilja je istina - da se parizu dogodilo isto s\u030cto i beirutu - svi bi po svijetu imali francuske zastave i pjevali edith piaf - ovako nis\u030cta, ko jebe libanon... ovaj virus nas uc\u030ci od poc\u030cetka da se moramo okrenuti istinskim vrijednostima, pomagati slabijima - ali mi c\u030cim ljeto do\u0111e, zaboravimo na etiku i okrenemo se povrs\u030cnome - da se malo odmorimo od ozbiljnosti cijelu godinu... kao da nis\u030cta nije bilo... kao da vojni kamioni nisu u tis\u030cini vozili mrtva tijela u bergamu prije par mjeseci... c\u030cemu takvo vizualno dokazivanje jadnog hedonizma na plaz\u030ci, ako vam ovu zimu virus pobije sve oko vas? ima jedna najmegapopularnija serija koja se snimala u dubrovniku, ali se maknula dalje zbog lokalnog HR mentaliteta... u njoj kaz\u030cu: nitko ne misli svojom glavom o buduc\u0301nosti - kad mu je toplo... ali uskoro c\u0301e zima - a tad vis\u030ce nec\u0301e biti toplo - tad mrtvi dolaze...\ud83d\ude4f\ud83d\udda4





A post shared by Dalibor Matanic (@dalibormatanic) on Aug 13, 2020 at 4:56pm PDT