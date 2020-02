Mate Bulić jedva čeka koncert: Split će se pretvoriti u erupciju

U 40 estradnih godina Mate Bulić (62) prošao je divne i ružne trenutke. Ali sve bi, kaže, ponovio. Smatra da bez ružnih trenutaka ne bi postao ovo što je, ne bi spoznao život i sve što nosi ovaj posao. Radi prepreka koje su iskakale na putu je očvsrnuo i kao čovjek i kao pjevač. Postao je, kaže, izgrađena osoba, puno više zna i želi cijeniti vrijednosti koje ljudi posjeduju. Zbog njegove dobrote i jednostavnosti tri hrvatska grada jedva će ga dočekati.

Samo tri dana dijeli nas od koncerta u Splitu. Kako se osjećate?

Sretan sam i uzbuđen. Svaki dan razmišljam o tome koliko će ljudi izaći na pozornicu, kako će izgledati scena, kako će zvučati, kako publika reagirati, kako izraditi scenografiju za, primjerice, pjesmu ‘Pjevam i plačem’, kako i odakle ući na stage...

Kakva su očekivanja?

Očekujem puno od toga, da se emotivno ispraznim, da sve bude dobro. Jako sam emotivan jer prije 20 godina u Splitu sam napunio Stari plac. Uspomene nisu izblijedjele, zato moje glazbeno ‘putovanje’ kreće upravo iz grada pod Marjanom.

Tko će sve s vama dijeliti pozornicu?

Moj stalni bend Delta te Big band sa 17 vrhunskih glazbenika. Bit će tu i klapa Pasika, HKUD Linđo iz Neuma, HKUD Brotnjo iz Čitluka te moj kolega i veliki prijatelj Marko Perković Thompson.

Thompson kaže da on nije gost nego obitelj.

To je istina. Mi smo kumovi, obitelj smo, ali i prijatelji i kolege. Mnogo je mojih pjesama proizašlo upravo iz njegova pera.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kako ste složili set-listu? Čime ste se vodili?

Teško je od 150 ozbiljnih pjesama koje sam snimio odabrati samo 25-30. Vodio sam se time da ne smijem izostaviti one meni najemotivnije. Jer što me ispuni emocijama, kad osjetim da sam pogodio žicu, vjerujem da će baš tako to osjetiti i publika, da će emocija biti ista, da ćemo sve to pretvoriti u erupciju koju želim.

Zašto ste turneju nazvali “Ja sam na vas ponosan”?

Impozantnog je naslova jer tako osjećam. Ti ljudi me prate 40 godina i dužno poštovanje im treba iskazati. Pjevaju sa mnom moje hitove, na koje sam ponosan. Na hitove, ali i na publiku, jer bez njih ne bi bilo ni mene.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zašto samo tri grada?

Turneja u četvrtak kreće iz Splita, nastavlja se u subotu u Osijeku, a 29. veljače završavamo u Zagrebu. To su tri regije u kojima sam najviše bio. Zagreb kao metropola, Split kao dio kojem pripadam, i Slavonija, koja je sinteza svega što volim. Sve se poklapa s pjesmom ‘Slavonijo mila, gnijezdo si nam svila, i svoju djecu othranila’...

Turnejom ujedno slavite 40 godina karijere. Zvuči vam puno?

U to računam i amaterski staž, priredbe koje sam radio u crkvama, nastupe po KUD-ovima. Kasnije je tek došla era profesionalnog rada. Uz veliku podršku obitelji i prijatelja, kumova i publike, ljudi koji su bili uz mene. Kruna svega - to je publika koja me je pratila, i kojoj sam posvetio turneju.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

