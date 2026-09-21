Popularni pjevač Mate Bulić oduševio je obožavatelje na Vinkovačkim jesenima, gdje je izveo svoje najpoznatije hitove
Mate Bulić oduševio je publiku na Vinkovačkim jesenima
Popularni bosanskohercegovački pjevač zabavne glazbe, Mate Bulić, održao je koncert na pretposljednjem danu danu Vinkovačkih jesen, a na glavnoj pozornici je uz njega spektakl pripremio i Stjepan Jeršek Štef.
Popularni 'kralj dijaspore' oduševio je publiku sa svojim najvećim hitovima poput 'Moja Hercegovina', 'Sto života dao bi' i 'Gori borovina'.
- Vinkovačke jeseni, veliko vam hvala. Koncert koji se pamti. Hvala vam što smo pjevali zajedno iz sveg srca - napisao je pjevač ispod fotografije s manifestacije.
Pratitelji su svoje oduševljenje podijelili u komentarima objave.
- Hvala tebi Mate, vrhunski si odradio koncert. Sretno dalje - napisala je jedna pratiteljica.
Podsjetimo, Mate Bulić najavio je kako piše autobiografsku knjigu pod nazivom 'Bilo jednom u dijaspori' u kojoj se prisjeća jednog od najtežih perioda svoga života, odnosno borbi s bolešću 2019. godine kada je devet mjeseci proveo u bolnici boreći se s posljedicama koronavirusa.
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