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'KRALJ DIJASPORE'

Mate Bulić oduševio je publiku na Vinkovačkim jesenima

Piše Maša Mai Čigir,
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Mate Bulić oduševio je publiku na Vinkovačkim jesenima
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Foto: Vinkulja.hr
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Popularni pjevač Mate Bulić oduševio je obožavatelje na Vinkovačkim jesenima, gdje je izveo svoje najpoznatije hitove

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Popularni bosanskohercegovački pjevač zabavne glazbe, Mate Bulić, održao je koncert na pretposljednjem danu danu Vinkovačkih jesen, a na glavnoj pozornici je uz njega spektakl pripremio i Stjepan Jeršek Štef.

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Popularni 'kralj dijaspore' oduševio je publiku sa svojim najvećim hitovima poput 'Moja Hercegovina', 'Sto života dao bi' i 'Gori borovina'.

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-  Vinkovačke jeseni, veliko vam hvala. Koncert koji se pamti. Hvala vam što smo pjevali zajedno iz sveg srca - napisao je pjevač ispod fotografije s manifestacije.

Pratitelji su svoje oduševljenje podijelili u komentarima objave.

- Hvala tebi Mate, vrhunski si odradio koncert. Sretno dalje - napisala je jedna pratiteljica.

Frankfurt: Pjevač Mate Bulić
Frankfurt: Pjevač Mate Bulić | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Podsjetimo, Mate Bulić najavio je kako piše autobiografsku knjigu pod nazivom 'Bilo jednom u dijaspori' u kojoj se prisjeća jednog od najtežih perioda svoga života, odnosno borbi s bolešću 2019. godine kada je devet mjeseci proveo u bolnici boreći se s posljedicama koronavirusa. 

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