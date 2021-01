Nisu pojasnili o kakvim se to neto\u010dnim informacijama koje kolaju radi, no fanovi pjeva\u010da zabavne glazbe sada su dobili slu\u017ebeno o\u010ditovanje, a u komentarima mu ostavljaju lijepe\u00a0\u017eelje i pi\u0161u kako \u0107e svakako i oni\u00a0moliti\u00a0za njega.\u00a0

Podsjetimo, Buli\u0107 je u bolnici zavr\u0161io prije to\u010dno mjesec dana, no ne i na respiratoru, kako se negdje moglo pro\u010ditati.\u00a0Demantirao je to tada Buli\u0107ev tim. Rekli su da\u00a0prima kisik te kako su svi usredoto\u010deni na to da se Mate \u0161to prije oporavi.