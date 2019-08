Matea i Zvone i dalje uživaju u Kanadi: 'Nije važno gdje smo'

Kandidati prve sezone 'Superpara' Matea Malnar Vrdoljak i Zvonimir Vrdoljak otišli su na bračno putovanje. Splićani su već nekoliko mjeseci na putu, a trenutačno su u Kanadi.

- U životu nije važno kamo ideš, nego s kim putuješ - napisala ja Matea na društvenim mrežama uz fotografiju sa Zvonimirom iz Toronta.

Foto: Instagram

Matea je u Kanadi pronašla ulicu koja nosi naziv 'Croatia' pa se fotografirala u njoj.

- Nikad ne zaboravi otkud si došao, ali nikad ne dozvoli da te to sputava ako želiš negdje ići. Jako radi i prati svoje snove - inspirirala je Matea pratitelje.

Foto: Instagram

Par je jedva dočekao putovanje koje su planirali duže vrijeme.

- Otišli smo na tri mjeseca, vidjeti što ima. Želimo to već četiri godine i sada nam se pružila prilika. Uživamo. Bili smo na Karibima, u Dominikanskoj Republici, i bilo je prekrasno - rekla je Matea za RTL.

Foto: Instagram

U Kanadi, gdje su trenutačno, dobili su i poslovnu ponudu.

- Što se tiče posla, nije to samo tako. Treba vam radna dozvola, a to je proces koji traje. Imamo ponudu za posao od vodećeg lanca teretana u Kanadi, ali to će još malo pričekati. Zasad samo uživamo i upoznajemo grad - rekla je Matea za Slobodnu Dalmaciju.

POGLEDAJTE VIDEO: