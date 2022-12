Matea iz 'MasterChefa' u panici: 'Imala sam samo prazan tanjur i komponente koje su bezveze...'

Posljednji gastroduel u MasterChefu ''tri na tri'', održao se u Trogiru iz kojeg kandidati nose nova iskustva. Ponajprije ono vezano za kuhanje u profesionalnoj kuhinji.

Prije nego su ušli u kuhinju chefa Stjepana Vukadina u restoranu ''Il Ponte'', sami su morali odabrati tko će biti vođe ovih malih timova.

- Morate izabrati dvije osobe za koje smatrate da vas mogu odvesti u polufinale - rekao im je Stjepan, a oni su se prilično brzo dogovorili da timove vode Maja Šabić i Leo Jurešić.

- To što mogu tim odvesti u polufinale nije mi uteg nego samo dodatni poticaj - kaže Maja koja je odabrala plavu pregaču.

Foto: Nova TV

Ni ovoga puta kandidati nisu jedni drugima htjeli prepustiti izbor prvog kandidata, pa su igrali ''par-nepar'' koji je presudio u Majinu korist. Ona je za prvog člana svog tima odabrala Mateu Alduk.

- Matea mi je jako vrijedna, na kraju na njezinom smo terenu, tako da će biti od velike pomoći - komentirala je Maja svoj prvi izbor.

Leo otkriva kako je i on prvo htio Mateu u svom timu, ali budući da ju je Maja uzela, odlučio se za Loru Cepetić za koju kaže da ima jako dobre ideje te da razmišlja izvan okvira. Za drugog člana tima Maja je izabrala Marka Kolaka, a Leu je ostala Maja Jalšovec.

- Maja mi donosi energiju i jako je dobra s ribama - rekao je Leo.

Foto: Nova TV

Prvi je ovo puta bio da su rukave zasukali u profesionalnoj kuhinji.

- Ovo je jako dobra prilika za našu budućnost - kazao je Marko.

- U mojoj kuhinji bitne su samo dvije stvari – ljubav i poštovanje. Ljubav prema onome što radim je na prvom mjestu, a s njom dolazi i poštovanje koje gajim prema tradiciji i svakoj namirnici koja prođe kroz moje ruke. Cilj moje kuhinje je kreirati nova jela čija srž seže do same tradicije, ali s namjerom da ih odjenem u neko novo ruho, da staroj duši dam novi šarm. To je moja kulinarska filozofija koja čini goste zadovoljnima - kaže Stjepan te dodaje da iza svega toga stoji hrabrost da nastavimo pokušavati sve do onog trenutka dok ne uspijemo te da to svoje iskustvo želi prenijeti na nove kuhare.

Foto: Nova TV

Voditelje timova prvo je ugostio u vinskom podrumu gdje su razgovarali o budućem zadatku.

- Jedva čekam vidjeti kako ćete se snaći u mojoj kuhinji - rekao im je Stjepan.

Zatim im je dao da probaju tri njegova jela te im dao i namirnice s kojima su pripremljena. Zadatak je bio da timovi osmislite tri slijeda – hladno predjelo, toplo jelo i desert. Zvijezde Stjepanovih tanjura su škamp u predjelu, sipa u toplom jelu, dopunjena kremoznim bobom i u desertu marakuja.

- Sve je na našoj kreativnosti - rekao je Leo.

Foto: Nova TV

Za kuhanje su imali 100 minuta i napomenu da će jedno jelo pobjedničkog tima, ako bude dovoljno dobro završiti na jelovniku ''Il Pontea''.

Foto: Nova TV

Nakon što su probali Stjepanova jela, voditelji timova brifirali su svoje timove i dogovorili koja će jela raditi.

- Leo ima jasnu viziju i to bih htjela ispoštovati i nadam se da ću uspjeti - rekla je Lora.

Foto: Nova TV

Svaki član tima odradit će jedno jelo, a i Maja u svom timu, kao i Leo u svom preuzeli su na sebe izradu deserta.

- Zadatak i nije toliko težak koliko snaći se u novoj kuhinji koja je skučena - rekao je Marko, a Stjepan istaknuo prednost male kuhinje – sve im je blizu.

- Jako je gužva u kuhinji, imam osjećaj da se stalno nekome ispričavam - rekla je Maja Šabić.

- Energija u crvenom timu je dobra. Kad smo vidjeli kuhinju malo smo se reorganizirali - pojasnila je Maja Jalšovec.

Foto: Nova TV

Marko je imao poteškoća s izradom svog jela od sipe. Teško mu se bilo snalaziti u malom prostoru i na vrućini profesionalne kuhinje. I Maja je imala problema s izradom čokolade, jer joj se zbog vrućine u kuhinji topila.

- Neću odustati, radit ću dok god imam vremena - rekla je i ponavljala izrade komponenti za svoj desert. Na kraju ipak nije ispalo onako kako je zamislila.

Foto: Nova TV

- Dvije minute pred kraj ja imam prazan tanjur i komponente koje su bezveze - rekla je Matea koja je bila u panici, ali nije mogla objasniti svojim kolegama iz tima kako da joj pomognu.

- Ne mogu im reći, ne mogu razmišljati o tome što mi treba i još njima govoriti što mi treba - rekla je i na kraju kuhanja dodala da je jako razočarana na sebe.

Foto: Nova TV

Leo je bio jako zadovoljan svojim crvenim timom.

- Radili smo šest različitih jela u ovakvoj kuhinji. Ponosna sam na sve nas - kaže Lora.

Plavi tim za predjelo je donio duo od škampa kojeg je pripremila Matea iako je bio zamišljen tris od škampa.

- Imali smo malih problema s hladnim predjelom - rekla je Maja Šabić žiriju.

Za toplo jelo trebala je servirati espumu iz sifona. Poučena prošlim iskustvom kada je espumom pošpricala žiri, vježbala je rad sa sifonom.

- Meni nije dobro. Tresem se sva - rekla je, a Marko se bojao da ako bude probavala raditi sa sifonom previše puta, potrošit će svu espumu iz njega.

Foto: Nova TV

No, na kraju je sve, uz ohrabrivanje Stjepana, Melkiora i Damira, prošlo dobro. Za toplo predjelo Majin je tim pripremio gnijezdo od sipe i boba, a za desert marakuju skrivenu u sferi od bijele čokolade.

Crveni je tim pak za hladno predjelo pripremio škamp u oklopu, odnosno tijestu za koje je bila zadužena Lora. Za toplo jelo donijelo su crni ragu od sipe i boba kojeg je radila Maja Jalšovec te desert od marakuje kojeg je izradio Leo.

- Bio je jako naporan i izazovan dan, kao da nas je netko iscijedio. Trebamo se dobro naspavati i odmoriti - rekla je za kraj Maja Šabić.

Foto: Nova TV

Kandidati će doznati koji je tim odnio pobjedu u sljedećem nastavku.

