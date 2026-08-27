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NOVA PETICIJA

Matea iz 'Savršenog' uzvratila je kritičarima tangica: 'Onda zabranimo i Speedo gaćice'

Piše 24sata,
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Matea iz 'Savršenog' uzvratila je kritičarima tangica: 'Onda zabranimo i Speedo gaćice'
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Foto: Instagram
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Onima koji su cijelo ljeto raspravljali o tome što bi žene trebale nositi na plaži uzvratila je istom mjerom. Ako su problem tange, našalila se Matea, onda bi sljedeće na redu trebale biti - Speedo gaćice

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Dobro jutro svima, osim onima koji su ovo ljeto bili protiv toga da žene nose tange na plažu, poručila je Matea Novačić (26), magistra kineziologije, koju su gledatelji upoznali u RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni'.

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A onda je onima koji su cijelo ljeto raspravljali o tome što bi žene trebale nositi na plaži odlučila uzvratiti istom mjerom. Ako su problem tange, našalila se Matea, onda bi sljedeće na redu trebale biti - muške Speedo gaćice. 

Foto: Instagram

Najavila je tako 'novu peticiju' kojom bi muškarcima zabranila upravo taj model kupaćih, no ubrzo je dala do znanja da nikome zapravo ne namjerava određivati što smije odjenuti.

- Naravno da se šalim. Neka svatko nosi što god hoće, isto kao što mene boli briga što drugi nose. Neka i druge boli briga što ja nosim - zaključila je Matea.

@teica_____ #viral ♬ izvorni zvuk - Teica💎

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