Onima koji su cijelo ljeto raspravljali o tome što bi žene trebale nositi na plaži uzvratila je istom mjerom. Ako su problem tange, našalila se Matea, onda bi sljedeće na redu trebale biti - Speedo gaćice
Matea iz 'Savršenog' uzvratila je kritičarima tangica: 'Onda zabranimo i Speedo gaćice'
Dobro jutro svima, osim onima koji su ovo ljeto bili protiv toga da žene nose tange na plažu, poručila je Matea Novačić (26), magistra kineziologije, koju su gledatelji upoznali u RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni'.
A onda je onima koji su cijelo ljeto raspravljali o tome što bi žene trebale nositi na plaži odlučila uzvratiti istom mjerom. Ako su problem tange, našalila se Matea, onda bi sljedeće na redu trebale biti - muške Speedo gaćice.
Najavila je tako 'novu peticiju' kojom bi muškarcima zabranila upravo taj model kupaćih, no ubrzo je dala do znanja da nikome zapravo ne namjerava određivati što smije odjenuti.
- Naravno da se šalim. Neka svatko nosi što god hoće, isto kao što mene boli briga što drugi nose. Neka i druge boli briga što ja nosim - zaključila je Matea.
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