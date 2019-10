Matej: 'Do 30-e godine borit ću se za ljubav, zatim odustajem'

Nakon žestoke svađe Isabelle i Patricije, negativno raspoloženje među Josipovim djevojkama ne jenjava. Mama Suzana pokušala je pomiriti djevojke odvevši ih u muzej paške čipke i solanu, no ni to, čini se, nije uspjelo. Kasnije, kako bi se opustili i zabavili Isabella je zaplesala trbušni ples, a Josip ju je pratio na bubnjevima.

Foto: NOVA TV

- Sretan sam vidjeti curu s jako puno pouzdanja i napokon da netko meni ugodi - oduševljen je bio Josip, no isto tako primijetio je i što se događa sa strane.

- Vidim tamo Patricia stoji iza nje i zabija joj noževe u leđa, nije dobro - komentirao je Patricijino konstantno izrugivanje Isabelli za vrijeme njezina plesa.

Foto: NOVA TV

- To je ljubomora napravila, nije se mogla suzdržati - kazala je mama Suzana Josipu. Sljedeće jutro Isabella je dočekala u suzama, a vidjevši ju tako slomljenu, mama Suzana pokušala joj je dati riječi utjehe.

- Nisam mislila da će me ono jučer baš tako potresti. Nestala je ona pozitiva iz mene. Jednostavno me lome emocije. Najgore je to što mi ide zabiti nož u leđa osoba kojoj sam vjerovala - priznala je Isabella te zaključila: 'Sve sam nekako bliža svojoj finalnoj odluci, ali čini mi se da ću ja lagano napustiti ovo ljubavno gnijezdo!'

Foto: NOVA TV

Kako Matej ima malo problema s komunikacijom s djevojkama koje mu zamjeraju da im se ne otvara, odlučio je organizirati filmsku večer, a na filmskom repertoaru bio je film - 50 nijansi mračniji.

- To je film koji opisuje neki moj karakter, moj život - otkrio je Matej te ostavio djevojke u čudu.

- Možda je Matej htio poručiti da on voli bičeve, vezivanje i svakakve neke igrice iz seks shopa - komentirala je Korina, a Maja je dodala kako ju to iritira. Međutim, ni film Mateju ni pomogao da pospješi svoju komunikaciju s djevojkama. Korina pak smatra da je Matej jako nezadovoljan sam sa sobom.

Foto: NOVA TV

- Nisam sigurna može li Matej reći volim te, kontradiktoran je dosta i drži tu distancu da ne ulazi u tako teške teme kao što je ljubav. Dosta iz njega zrači to nezadovoljstvo. Ljut je uvijek i zamišljen, kao da nije prisutan - kazala je. Marijana je zaključila da Matej nije emotivno izgrađena osoba.

- Mislim da ne zna što je ljubav. Čini mi se da je više sklon avanturama i usputnim vezama - rekla je Maja. S njihovim komentarima složio bi se i sam Matej koji priznaje kako sa životom nije pretjerano zadovoljan.

Foto: NOVA TV

- Nemam ništa iza sebe, niti ljubav, niti vezu, niti išta. Rekao sam da ću se do 30. još boriti, a onda ću pustiti sve neka ide kako ide. Nema smisla boriti se za nešto ako godine prošle - priznao je. Baš kako je tata Mile i naredio, Marcela je ustala u šest sati te krenula s pripremanjem ručka, a za jelo s kojim će osvojiti obitelj Filipović, odabrala je rusko-ukrajinski specijalitet te uspjela zadiviti njihova nepca.

- Strašno pozitivno me iznenadilo njezino jelo. Takvu curu bi svatko htio imati u kući - sretan je bio tata Mile koji je, čini se, promijenio mišljenje o Marceli, dok je mama Brigita također ostala ugodno iznenađena.

Foto: NOVA TV

- Ne znam jesu li dečki svjesni koliko se Marcela potrudila, ali ja svakako jesam. Ne da sam zadovoljna, nego sam iznenađena Marcelom. Mislim da i Mile postaje sve svjesniji njezinih vrijednosti, a nadam se i Bruno - smatra.

Kako je dugo iščekivala, Martina je konačno dočekala da ju Bruno pozove na spoj, no u kratkoj šetnji Martina ipak nije imala vremena ozbiljnije porazgovarati s Brunom.

- Nisam mu imala u tih 10 minuta vremena reći što osjećam, kako je, i kako je - kazala je Martina, no nada se kako će ipak biti prilike za to. Svoj prvi spoj s Brunom dočekala je Julija što Martini također nije bilo drago.

Foto: NOVA TV

- Čak nisam toliko ljubomorna što Bruno na spoj vodi Juliju, više bih bila da vodi Anu - priznala je Martina otvoreno. Kod Vukelića veselja ne nedostaje. Nakon što se vratio sa spoja s Martinom, Ivan je prolazio dojmove s mamom Dubravkom.

- Ima velikih naznaka da joj se sviđam - primijetio je te dodao kako mu se Martina čini jako simpatična djevojka. Mama Dubravka pak nije svojom potencijalnom budućom nevjestom nešto posebno zadovoljna.

- Nije ni ta Martina nešto zbrojena - kazala je.

