Mladi glazbenik Matej Mudrovčić (30) polako, ali sigurno, osvaja hrvatsku glazbenu scenu.

Nakon što nas je osvojio autorskim pjesmama ‘Pitanja’ i ‘Knjiga ljubavi’, mladi glazbenik usudio se udahnuti novi život u pjesme ‘Plešem sama’ i ‘Jugo’ čime je oduševio publiku i radijski eter.

Budući da je prošla godina i pol bila iznimno izazovna, Mateja je to inspiriralo da izda sjajan ljetni hit, pjesmu ‘Piči po svom’.

- Pjesma je nastala u trenutku moje unutarnje borbe. Godišnji plan i program za 2020. godinu je bio fenomenalan, a onda se desila situacija s koronavirusom te se moja cijela konstrukcija srušila kao kula od karata. Imao sam more dvojbi i problema, što i kako da nastavim.. U jednom trenu sam prelomio sam sa sobom i rekao si: „Ma znaš što, ne dam se smesti, pičim po svom“ - kaže.

- Iz tog osjećaja tvrdoglavosti i time što nisam posustao pred izazovima se rodila ideja, a brzo nakon toga je nastala pjesma. Mislim da je ta poruka baš sad potrebna velikom broju ljudi, i puno ljudi koji su čuli pjesmu se uvukla u govor ta fraza ‘piči po svom’ bez obzira na sve što nas može zateći na putu - objašnjava autor.

Pjesma, koja je na YouTubeu debitirala prošlog tjedna, poslušana je skoro 10 tisuća puta. Osim na zanimljiv tekst i melodiju koja se odmah uvuče u uho, Matej je mnogo pohvala dobio i na, kako kaže, ‘šašav spot’.

- Sama pjesma je veliki odmak od svega što sam do sada radio pa sam odlučio da i spot bude malo „pomaknut“. U spotu sam se obukao u maskote, koje su neki moj mali bunt protiv uobičajene forme spotova i često viđenih kadrova. U spotu moj lik (sob) imitira pokrete Rockya i Komandosa koji su simbol borbe, ali se istovremeno igra i dobro zabavlja. Na neki ludi način, taj spot je metafora života: borba, dvojbe, promjene, i sve to začinjeno dozom zabave - kaže.

Spot se, objašnjava Matej, snimao pod velikim mjerama opreza zbog korone, no ekipa ih se držala kroz svoj šaljiv način.

- Mislim da se nikad nisam toliko smijao kao ta tri dana na snimanju. Nezgodno se kretati s maskotom na glavi u kojoj vidiš samo ravno, ali toliko smo se smijali da nam uopće nije teško palo. Pogotovo kad smo u jednom trenu shvatili da naš "lik" iz spota sob - vozi sobni bicikl.. - kaže kroz smijeh.

Kao mladi glazbenik, Matej kaže da u Hrvatskoj i jest i nije teško uspjeti.

- Mislim da to ovisi o vlastitoj definiciji uspjeha. Jednom sam sanjao da imam koncert, ispred mene je bilo 200 ljudi koji su kupili kartu i znaju moje autorske pjesme. Od tad, to je moj cilj i san. Guram prema tome i ako se desi bit će mi veliki uspjeh. Sve iznad toga može biti samo bonus. Nekome je uspjeh četiri, pet ili šest brojki na računu, a koncert od 500 slabo posjećen koncert. Kao i gotovo sve u životu, jako ovisi kako se prema tome postaviš - kaže i dodaje da se od glazbe može živjeti.

- Od glazbe se svakako može živjeti, na puno načina. Od autorske glazbe je to daleko najteže, zahtjeva more ulaganja, pokušaja i promašaja, a garancije uspjeha nema. Osobno, živim od nastupa uživo i od njih financiram svoj autorski rad. Zadnju autorsku pjesmu sam objavio prije dvije godine, i tada shvatio da to moram odvesti na neku višu razinu pa sam napravio pauzu. U međuvremenu sam objavio obrade pjesama „Plešem sama“ i „Jugo“, koje su ljudi i radio stvarno dobro prihvatili. Iako nisam bio neaktivan, za mene osobno je „Piči po svom“ novi autorski početak, nekog boljeg, zrelijeg i odlučnijeg mene - kaže Matej.

Zbog toga mu glazba nikada ne izlazi iz glave.

- Uistinu, meni je glazba u glavi 0-24. Pjevam, sviram gitaru, skladam, pišem pjesme, mozgam i aranžiram sebi ili nekom drugom, postavljam razglas, nastupam. Ako nije nešto od toga, onda gledam intervjue s glazbenicima ili učim nešto novo. To je moja strast i ne mogu zamisliti da se time ne bavim i ne razmišljam o tome - objašnjava nam.

U budućnost razmišlja i nada se najboljem.

- Planovi za budućnost su jako neizvjesni, pa ne bih htio ništa detaljno reći jer sutra sve može pasti u vodu. Svakako kanim uhvatiti kontinuitet objavljivanja autorskih pjesama, i nadam se u jesen 2022. objaviti album. Jedino što mogu obećati je da ću dati sve od sebe da svaka iduća pjesma bude sve bolja! - zaključio je ovaj veseli glazbenik.