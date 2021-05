Na stranici pod nazivom 'SpareRoom' matematičari su kroz jednadžbe objasnili kako se mogla riješiti dilema u jednoj od najpopularnijih scena kultne serije 'Prijatelji'.

Naime, jedan od najsmješnijih trenutaka serije snimljen je u petoj sezoni u epizodi nazvanoj 'The One with the Cop', u kojoj jedan od glavnih likova, Ross Geller pokušava u stan unijeti novu sofu no, stepenice u njegovoj zgradi zakompliciraju sve.

Ross, kao poznati škrtac u seriji, ne želi platiti dostavu za sofu jer smatra da je preskupa, stoga ju on i Rachel nose u rukama sve do njegova stana. Kako u stubištu zgrade naiđu na problem sa stepenicama u cijelu situaciju uvedu i najsmješnijeg lika Chandlera, kako bi im on pomogao.

I dok se Rachel i Chandler muče sa sofom Ross im viče 'PIVOT, PIVOT, PIVOT' (skreni), izraz koji je zasigurno ostao zapamćen među fanovima popularne serije.

Na kraju, jedino rješenje koje je ovaj trojac mogao smisliti je taj da prerežu sofu na pola i tako je odnesu u Rossov stan.

No, neki su se pitali, je li zapravo moguće da to izbjegnu i odnesu ju u stan u njezinom izvornom obliku?

Ekipa sa SpareRoom stranice je dokazala da je moguće.

Analizirajući scenu u matematičkom smislu izradili su jednadžbu i metodologiju koja objašnjava kako bi Ross mogao odnijeti svoju sofu do stana.

Ovo rješenje moglo bi biti korisno i za stvarne situacije