Četvrti dan u 'Večeri za 5 na selu' kuhalo se u Bjelovaru, a domaćin je bio najmlađi ovotjedni kandidat - 18-godišnji Mateo Adamović. Premda je Božidar ostatku ekipe rekao kako misli da mu je ovo sigurno prvo jelo danas, oni se nisu složili s njim jer im je Mateo otkrio da kuha gotovo svaki dan.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Božidar izgubio živce i napao kandidate'

Za goste je pripremio jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Košarice Bilogore, glavnog jela Mr. Bean i deserta Šumska čarolija, pokazao se kao dobar kuhar i domaćin, no za svoju je večeru dobio 33 boda pa će se morati zadovoljiti utješnom nagradom od 1000 kuna.

Na putu do današnjeg domaćina Sanela je ispitivala Božidara o njegovim očekivanjima, no on nije želio sudjelovati u razgovoru. Mateo je dobro raspoložen dočekao goste te ih ponudio aperitivima. „Bio je malo uzbuđen, ali nije imao tremu“, komentirala je Sanela, a i ostali kandidati su se složili da je bio opušten. „Šljiva mi je bila dobra“, rekao je Sven, a Sanela i Nedjeljka su pile medicu, koja im je bila jako fina.

Za predjelo je Mateo poslužio košarice od lisnatog tijesta punjene piletinom, majonezom, vrhnjem, kukuruzom, paprikom i jajima. „Predjelo je bilo jako lijepo dekorirano, nemam nikakvih primjedbi“, rekla je Sanela, no Božidar je imao: „Puno je pogriješio, nije trebao staviti matovilac, bolje bi pasala rukola i stavio je samo dvije kriške sira, to je premalo.“ Ipak, okus mu se svidio, kao i ostalima - čak i Svenu koji ne voli kukuruz pa ga je maknuo sa strane.

Domaćin je potom iznio glavno jelo - pečenu vratinu s grahom, a Božidaru se nije svidjelo kako je složena hrana na tanjuru, objašnjavajući svima na kojoj strani mora biti meso, a na kojoj prilog. Ubrzo su počeli s jelom, a Sven je rekao: „Mislim da bi vratina trebala biti rezana na deblje komade i slabije pečena, grah mi je bio dobar“, a Nedjeljki i Saneli sve je bilo ukusno.

„Grah nije zapečen onako kako bi trebao biti“, rekao je Božidar, a i napomenuo je domaćinu da je trebao biti malo ljući. Svi su se gosti složili u jednom - pohvalili su kruh koji je Mateo ispekao.

Za kraj večere Mateo je poslužio desert u čaši, a Svenu se jako svidjela prezentacija. Kad je kušao, rekao je kako mu je više-manje sve bilo dobro osim donjeg biskvita od čokolade, a najviše mu se svidio preljev od šumskog voća zato što nije ljubitelj slatkog.

Nedjeljki je sve bilo odlično, a Sanela je rekla: „Nisam mogla sve pojesti, ali sve se lijepo stapalo, bio je kiselkasto-sladak i biskvit se fino uklopio u to.“

Domaćin je za iznenađenje večeri pozvao prijatelje tamburaše iz KUD-a Bjelovar, a za svoju večeru dobio je sljedeće ocjene: Nedjeljka mu je dala desetku jer joj je sve bilo u redu, Sven se odlučio za osmicu jer smatra da je vratina trebala biti deblja i mekša, a u predjelu mu se nije svidio kukuruz, Sanela mu je dala ocjenu devet jer joj je Svenova večera bila mrvicu bolja, a Božidar je dao šesticu zato što mu je večera bila prejednostavna.