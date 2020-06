Mateo i Izabel slave godišnjicu braka: U vezi su deset godina, a na ljeto im stiže prvo dijete...

<p>Nogometaš <strong>Mateo Kovačić </strong>(26) i njegova supruga Izabel slave treću godišnjicu braka. Vjenčali su se 17. lipnja 2017. u crkvi svetog Antuna u Sesvetskim selima, a upravo tamo su se i upoznali.</p><p>Među uzvanicima bili su i Kovačićevi kolege nogometaši, a posebnu pažnju plijenio je <strong>Marcelo Vieira</strong> (32).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nakon vjenčanja, novopečeni bračni par se zaputio u zagrebački hotel The Westin gdje su proslavili svoj dan u društvu obitelji i prijatelja.</p><p>Započeli su vezu prije točno deset godina. Golupčići su se često viđali na nedjeljnim misama pa su se zaljubili jedno u drugo. Izabel je najviše voljela pjevati psalme i duhovne šansone, što se Matea izrazito dojmilo. </p><p>No, nije uvijek sve bilo tako savršeno. I njihova je veza prošla kroz izazove. Kad je Mateo prije gotovo šest i pol godina potpisao za Inter te se preselio u Milano, Izabel i on održavali su vezu na daljinu, što im nije bilo lako.</p><p>Svaki slobodan trenutak provodili su zajedno, a čim bi 'uhvatili' priliku, putovali su jedno kod drugog.</p><p>- Kad sam odlazio iz Zagreba, bilo mi je jako teško jer sam se vezao za Izabel i prijatelje. Nedostajala mi je i moja župa gdje sam proveo šest prekrasnih godina. No pomirio sam se s tim jer je sve to dio nogometa - rekao je Mateo jednom prilikom.</p><p>Kova i Izabel su danas nerazdvojni, usklađuju modne kombinacije, a mnogi fanovi ih nazivaju savršenim parom.</p><p>- Ako Bog da, želio bih postati dobar otac i muž te pošten čovjek - rekao je svojedobno nogometni reprezentativac.</p><p>Čini da će mu se želja ostvariti jer kako doznaje <a href="https://story.hr/Celebrity/a135748/EKSKLUZIVNO-Izabel-i-Mateo-Kovacic-Na-ljeto-stize-beba.html" rel="nofollow" target="_blank">Story</a>, par čeka prvo dijete, a prinova bi u obitelj trebala stići na ljeto.</p>