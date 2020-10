Mateo i ja smo za bebu uredili dvije sobe, u Londonu i Zagrebu

Supruga Matea Kovačića cijelu je trudnoću vrlo aktivna i u odličnoj formi, a najteže joj pada mirovati u krevetu. Postala je jako zaboravljiva, kaže, ali srećom joj zbog trudnoće to nitko ne zamjera

<p>Trudnoća je za mene nešto sveto. Htjela sam u toj sreći i blagostanju što dulje uživati samo sa suprugom i najužom obitelji, podalje od očiju javnosti, no to se, eto, ispostavilo nemogućim, istaknula je <strong>Izabel Kovačić </strong>(27) u razgovoru za <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/izabel-kovacic-mateo-i-ja-jednu-smo-djecju-sobu-uredili-u-londonu-a-drugu-u-zagrebu-15023331" target="_blank">Jutarnji list</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Izabel i Mateo na vjenčanju njegove sestre</strong></p><p>Njen suprug <strong>Mateo Kovačić</strong> (26), hrvatski nogometni reprezentativac igra za Chelsea pa je par živio na relaciji London - Zagreb. Zbog trudnoće, ali i pandemije korona virusa, Izabel je u Zagrebu.</p><p>- Voljela bih, naravno, u ovoj situaciji da je i Mateo pored mene, ali svjesna sam da je to nemoguće. Nadam se ipak da će stići biti uz mene kada dođe vrijeme za porod - priznaje Izabel. U posljednjim danima trudnoće uživa u svom djevojačkom domu u Sesvetama, a njezina majka stalno je uz nju. S Mateom se često čuje putem videopoziva, a trebali bi se vidjeti ovih dana jer će Mateo u Zagrebu s reprezentacijom igrati utakmice Lige nacija protiv Švedske (9.10.) i Francuske (12.10.).</p><p>- Hvala Bogu na svoj toj tehnologiji i videopozivima, tako je lakše izdržati svu tu razdvojenost - dodaje Izabel, pritom misleći na razdvojenost od supruga, ali i od starije sestre<strong> Ivane Čirjak</strong>, koja s obitelji živi u Švicarskoj. Seki je i inače velika podrška, a sada su djevojke nerazdvojne s obzirom na to da je Ivana ponovno trudna pa sve prolaze skupa. </p><p>- Nismo planirale biti trudne istovremeno, iako nas svi to pitaju, ali drago mi je da zajedno prolazimo i kroz trudnoću kao i kroz sve dosad - rekla je Izabel. </p><p>Za vrijeme zagrebačkog potresa Izabel i Mateo bili su u sigurnosti njihova londonskog doma. Trenutačno, priznaje, ima uređene dvije dječje sobe, i to jednu u Londonu, a drugu u centru Zagreba.</p><p>- Već je sve spremno. Puno mi je pomoglo to što mnogo toga za bebu već imamo zahvaljujući malim nećakinjama. To je i cilj našeg brenda, nasljeđivanje odjeće iz generacije u generaciju, a to sestra i ja sada primjenjujemo na našoj djeci, baš kao što je naša majka na nama. Nakon poroda, čim bude moguće putovati zbog situacije s koronavirusom, vraćamo se svi zajedno u Englesku - otkrila je Izabel svoje planove. Zbog toga što je trudna za vrijeme pandemije posebno pazi na sebe i sve što se tiče trudnica. </p><p>- Pratim situaciju i istraživanja vezana uz trudnice. Prvo se govorilo da imamo najveću otpornost na koronavirus, pa su sada to negirali, tako da ni sama više ne znam... Ja se pazim, kao što bih i inače. Uvijek imam dezinficijens uza sebe i češće perem ruke - govori Izabel.</p>