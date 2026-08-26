Obavijesti

Show

Komentari 0
IDILA NA JADRANU

Matija Cvek otplovio s društvom i obitelji na jahti čiji najam ide do 150.000 eura tjedno...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Matija Cvek otplovio s društvom i obitelji na jahti čiji najam ide do 150.000 eura tjedno...
8
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pjevač je na društvenim mrežama podijelio niz kadrova s odmora

Admiral

Pjevač Matija Cvek uzeo je predah od nastupa i s obitelji otplovio na Jadran. Sa suprugom Miriam Cikron, kćeri Lotom i prijateljima, među kojima je bio i Jakov Jozinović, dane je provodio na moru, daleko od pozornice i svakodnevnih obaveza.

ČUVAO JE Matija Cvek nakon 15 godina predstavio singl 'Dvoje mladih'
Matija Cvek nakon 15 godina predstavio singl 'Dvoje mladih'

Kupao se s kćeri i suprugom, svirao akustičnu gitaru... Jutra su im počinjala uz kroasane, pršut i svježe voće, a večeri su bile rezervirane za mirnije trenutke. Cvek je kao lokaciju označio 'Negdje u svemiru'.

Foto: Instagram

Za odmor su odabrali superjahtu 'Freedom', dugu 48 metara. Izgrađena je 2019. godine, prima do 24 gosta u 11 kabina, a među sadržajima su kino, teretana, spa sa saunom, bazen i jacuzzi. Tjedni najam kreće se između 120.000 i 150.000 eura.

Foto: Instagram

Da je na putovanju bilo veće društvo, dao je naslutiti i komentar jednog prijatelja: 'Hvala što smo svih 20 u ovom dumpu, divota.' Službeni profil jahte Cveku je pak poručio: 'Vidimo se dogodine...'. Matija i Miriam vjenčali su se u srpnju 2024., nekoliko mjeseci nakon rođenja kćeri Lote.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se Nemeša iz Big Brothera? Evo kako sad izgleda
AKA BOBAN DŽUNGLICA

FOTO Sjećate se Nemeša iz Big Brothera? Evo kako sad izgleda

Nikola Nemešević proslavio se u 'Big Brotheru', gdje je njegova ljubavna priča s Marijanom Čvrljak privukla golemu pozornost javnosti. Danas se posvetio glazbi, koju stvara pod umjetničkim imenom Boban Džunglica
Novopečena gospođa Vrsaljko boluje od neizlječive bolesti
ISKRENO O DIJAGNOZI

Novopečena gospođa Vrsaljko boluje od neizlječive bolesti

Kaja Vrsaljko, nova supruga našeg bivšeg Vatrenog, prije četiri godine govorila je o svojoj borbi s neizlječivim bolestima
Dolly Parton umrla godinu dana nakon supruga Carla: Branili su im da se vjenčaju pa su pobjegli
VELIKA LJUBAV

Dolly Parton umrla godinu dana nakon supruga Carla: Branili su im da se vjenčaju pa su pobjegli

Dolly Parton i Carl Dean prkosili su svim izazovima, a u braku su bili čak 58 godina. Glazbenica je umrla manje od godinu i pol nakon svog voljenog supruga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026