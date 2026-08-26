Matija Cvek otplovio s društvom i obitelji na jahti čiji najam ide do 150.000 eura tjedno...

Pjevač Matija Cvek uzeo je predah od nastupa i s obitelji otplovio na Jadran. Sa suprugom Miriam Cikron, kćeri Lotom i prijateljima, među kojima je bio i Jakov Jozinović, dane je provodio na moru, daleko od pozornice i svakodnevnih obaveza.

Kupao se s kćeri i suprugom, svirao akustičnu gitaru... Jutra su im počinjala uz kroasane, pršut i svježe voće, a večeri su bile rezervirane za mirnije trenutke. Cvek je kao lokaciju označio 'Negdje u svemiru'.

Foto: Instagram

Za odmor su odabrali superjahtu 'Freedom', dugu 48 metara. Izgrađena je 2019. godine, prima do 24 gosta u 11 kabina, a među sadržajima su kino, teretana, spa sa saunom, bazen i jacuzzi. Tjedni najam kreće se između 120.000 i 150.000 eura.

Foto: Instagram

Da je na putovanju bilo veće društvo, dao je naslutiti i komentar jednog prijatelja: 'Hvala što smo svih 20 u ovom dumpu, divota.' Službeni profil jahte Cveku je pak poručio: 'Vidimo se dogodine...'. Matija i Miriam vjenčali su se u srpnju 2024., nekoliko mjeseci nakon rođenja kćeri Lote.