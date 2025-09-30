Matija Vuica otkrila: Iselila sam se iz stana u kojem sam živjela s Juricom, preteško je bilo...

Meni je Zagreb uvijek bio asfalt, a sad sam u prirodi, ujutro mi sleti neka ptičica pa kažem to me Jure pozdravlja, definitivno sam s tim dobila neku novu snagu, priznala je nedavno Matija Vuica za IN magazin. Njezin život se potpuno promijenio nakon što je krajem prosinca 2023. izgubila svog partnera, glazbenika Juricu Popovića.

Nakon njegove smrti, glazbenica i dizajnerica odselila se iz stana u kojima su godinama zajedno živjeli. Preteško joj je bilo ostati.

- Zadržala sam taj prošli stan, puno je u njemu stvari Jurinih, garderoba je netaknuta, oprema je netaknuta, a ja sam morala odseliti i odselila sam, što nisam nikad mislila da ću u kvart na drugi kraj grada, u zelenilo - rekla je Vuica.

Preminuo je glazbenik Jurica Popović | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Tamo, u miru i tišini, pronašla je utočište za svoje najteže dane.

- Volim tu energiju koja je sad tamo i taj mir moj, tu sam provela svoje najteže dane, u toj tišini, s nekoliko najboljih prijatelja, sa svojim suzama, sa svojom dušom i u mislima - dodala je Matija.

Zahvalna je na nekim novim ljudima koji su ušli u njezin život, ali i prihvatila da su neki stari prijatelji iz njega nestali.

- Naprosto nisu mogli podnijeti, jer postoje ljudi koji, naprosto im je to preteško, preteško im je prići, preteško im je te zagrliti, biti uz tebe, jer nisu sami po sebi dovoljno jaki da to izdrže. I na žalost oni su otpali za dugo vremena i još uvijek postoje neki koji me nisu nazvali. Ali eto, ja im opraštam zato što mislim da je to nešto što ne mogu ni oni prijeći preko toga, pa možda jednom u životu me nazovu i kažu oprosti za sve, nisam mogla ili nisam mogao - rekla je Vuica.

Foto: GRGUR ZUCKO/PIXSELL

Kaže da joj je Jurica s njom svaki dan, na svoj način, i da to primjećuje u malim znakovima.

- Ja sam prošlo ljeto zagubila njegov mobitel, a njegov mobitel nosim svugdje sa sobom, bila ja u Zagrebu, u Londonu, u Grčkoj, Italiji, njegov mobitel je sa mnom i prošlo ljeto sam ga zagubila, to mi je baš neko ludilo stvorilo u glavi, mislila sam čak hakere angažirati da lociraju di je taj mobitel - prisjetila se Matija.

Mobitel je našla u kući u Metkoviću nakon što je više puta već pretražila prostor: 'Kažem sebi Jure reci mi di ti je mobitel i idem prema nekom kuferu kraj kojeg sam već puno puta prošla i stavim ruku unutra i uzmem njegov mobitel, i znam da će sad neki misliti da je ovo što govorim čudno, ali ja sam osvijestila i ne mislim da je ovo čudno, nego je to to'.

Zagreb: Brojni poznati dolaze na 10. Stoy Hall of Fame u Mozaik Event Centar | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Jurica Popović iza sebe je ostavio bogatu glazbenu ostavštinu. Osnovao je grupe Trotakt projekt i Gracia, a kasnije se predstavio i kao kantautor DJ Pop. Pisao je, skladao, producirao. Iza njega su ostale stotine pjesama različitih žanrova, od rocka i popa do elektronike i instrumentala. Bio je autor koji se stalno mijenjao, istraživao i otkrivao nove zvukove, ali uvijek ostajao vjeran glazbi kao svom najvećem pozivu.