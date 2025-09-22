Obavijesti

Show

Komentari 3
OPLEMENIO KULTURU

Matiji Dediću će posthumno dodijeliti Porin za životno djelo

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Matiji Dediću će posthumno dodijeliti Porin za životno djelo
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dedić je nagradu zaslužio svojom trajnom aktivnom prisutnošću na sceni i neiscrpnom stvaralačkom energijom, a njegova je glazba oblikovala i oplemenila hrvatsku kulturu, ističe se u priopćenju

Nagrada Porin za životno djelo posthumno će se dodijeliti Matiji Dediću, glazbeniku čija se glazba svrstava u vrh hrvatske i europske jazz scene, koji je preminuo 8. lipnja u 53. godini, izvijestio je Unison - Hrvatski glazbeni savez.

Dedić je nagradu neporecivo zaslužio svojom trajnom aktivnom prisutnošću na sceni i neiscrpnom stvaralačkom energijom, a njegova je glazba oblikovala i oplemenila hrvatsku kulturu, ističe se u priopćenju. 

Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

- Njegova virtuoznost nastavlja živjeti u svakom tonu koji je ostavio, u svakom aranžmanu koji je stvorio i u svakoj emociji koju je prenio publici - dodaje se u obrazloženju.

VELIKI KONCERT FOTO Dirljivo u Zagrebu: Pjevali su u čast Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića. Evo tko je bio...
FOTO Dirljivo u Zagrebu: Pjevali su u čast Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića. Evo tko je bio...

Dedić, koji je za života osvojio 38 Porina, bio je sin velikana hrvatske glazbe Arsena Dedića i Gabi Novak. Diplomirao je jazz na Umjetničkoj akademiji u Grazu 1997. Boilers Quartetu pridružio se 1994., a ubrzo nakon toga osnovao je vlastiti sastav – Matija Dedić Trio, s kojim se proslavio. 

Zagreb: Koncert Matije i Lu Dedića povodom 9. godišnjice Arsena Dedića
Zagreb: Koncert Matije i Lu Dedića povodom 9. godišnjice Arsena Dedića | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Surađivao je s jazz i pop glazbenicima Boškom Petrovićem, Darkom Jurkovićem, Tamarom Obrovac, Gibonnijem, kao i s Busterom Williamsom, Jeffom Ballardom, Lennyjem Whiteom, Larryjem Grenadierom, Antonijom Sanchezom i drugima. Svirao je diljem Europe, u Brazilu i Sjedinjenim Američkim Državama, a 2002. bio je finalist natjecanja mladih jazz-pijanista na jazz-festivalu u Montreuxu.

GLAZBENI MOZAIK NA 'STROSSU' Glazbene legende na koncertu 'U čast Gabi, Matije i Arsena': Nastupa više od 60 izvođača
Glazbene legende na koncertu 'U čast Gabi, Matije i Arsena': Nastupa više od 60 izvođača

Objavio je niz autorskih albuma, među kojima se ističu "Octopussy" (1998.), "Solo/Part 1" (2000.), "Sentiana" (2012), "Ligherian Rhapsody" (2015.) i "Dedicated" (2017.). Interpretirao je i glazbu drugih autora – "Tempera" (2004.) album je posvećen djelima Gibonnija, "Kontesa" (2010.) inspirirana je opusom Dore Pejačević, a antologijski album "Matija svira Arsena" (2015.) odao je počast svome ocu. 

Foto: Privatni album/

Njegova je glazba korištena u kazalištu i na televiziji. Višestruki je dobitnik nagrada Status, nagrade Hrvatskog društva skladatelja za najboljeg jazz-skladatelja.

Statuu ovoga Porina izradila je Klesarska škola Pučišća.

EMOTIVNO U ŠIBENIKU Lu Dedić stala na pozornicu za tatu Matiju i baku Gabi i ganula
Lu Dedić stala na pozornicu za tatu Matiju i baku Gabi i ganula

- Svi smo mi u Pučišćima uživali u Matijinim jazz izvedbama tijekom ljetnih glazbenih škola koju je vodio Nenad Vrandečić, a dugi niz godina i naš nastavnik u Klesarskoj školi. Većini nas ostaje upečatljivi dio mladosti i zato ga poklanjamo za dragoga nam Matiju - rekli su iz Klesarske škole, navodi se u priopćenju.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Informaciju o datumu i lokaciji dodjele posthumnog Porina Matijinoj obitelji Upravni odbor Porina objavit će naknadno. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...
MEGA GALERIJA

FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...

Maja Šuput (46) danas slavi rođendan! U velikoj galeriji pogledajte Majinu transformaciju u zadnjih 20-ak godina...
FOTO Sva Majina vruća izdanja: Ovako Šuputica izgleda kada se u 45. godini uvuče u tange...
DANAS MAJA SLAVI

FOTO Sva Majina vruća izdanja: Ovako Šuputica izgleda kada se u 45. godini uvuče u tange...

Ovog je ljeta Maja Šuput imala puno posla i gaža, ali se ponekad malo i odmarala te pokazala figuru! Danas Maja slavi rođendan, a mi smo odlučili ponoviti galeriju njenih atraktivnih izdanja...
VIDEO Šime Elez preko 24sata uputio čestitku: 'Kakva Franka! Majo, sretan ti rođendan!'
Šime Maji pripremio iznenađenje

VIDEO Šime Elez preko 24sata uputio čestitku: 'Kakva Franka! Majo, sretan ti rođendan!'

Iza 'Gospodina Savršenog' je uzbudljivo ljeto, koje je mahom provodio s Majom Šuput koja sutra slavi rođendan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025