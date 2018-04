Matko postaje Spajsica Mel B: 'Sretan sam što ću biti žena'

Glumac Matko Knešaurek (32) ponovno nakratko postaje žena, i to Mel B iz britanske skupine Spice Girls, a pjevat će njihov hit 'Spice up your life'.

- Opet u ženu, opet štikle - komentirao je glumac ponovno oblačenje u žensku odjeću. Ipak, priznaje da ga je zadatak razveselio: 'Sretan sam što sam opet žena.' Očekuje da će u budućnosti biti zadovoljniji transformacijama koje mu dodijeli gljiva.

Foto: Nova tv

- Idemo laganini pa možda dođe neka malo više obučenija žena - ističe. Dodaje kako do sada nije previše slušao 'Spajsice'.

- Pjesma kao pjesma nije zahtjevna, ali kondicija će biti potrebna - govori Matko o svom ovotjednom zadatku i dodaje: 'Oblekica je fantastična, neću ništa govoriti, neka bude iznenađenje'.

Prošloga tjedna bio je Madonna, a ove nedjelje Amel Ćurić (37) transformirat će se u kolumbijskog reggaeton pjevača J Balvina, a otpjevat će njegov hit 'Mi Gente'. Transformacija će najviše biti zahtjevna kod pamćenja teksta, jer je pjesma na španjolskom jeziku.

Foto:

- Zapravo nema pjevanja nikakvog, ali nije mi lako jer nisam po prirodi reper - ističe Amel najveći problem ovog zadatka i dodaje: 'Znam ja repat' ali je problem što nikad nisam repao na španjolskom'. S druge strane, fizički ga prerušavanje u ovu južnoameričku zvijezdu ne brine previše.

- Maska nije zahtjevna i to mi je olakšica. Neće bit problem napravit styling i njegove pokrete - kaže Amel. Unatoč svemu, nestrpljivo očekuje ovotjedno izdanje emisije i tom prilikom prigodno poručuje: 'Nadam se da će moje lice zvučati poznato'.

Katarina Baban (29) nakon Jelene Rozge uskače u sasvim novu ulogu, a pjevat će pjesmu 'Mi plešemo' jednog od najpopularnijih domaćih rock bendova, Prljavog kazališta. Transformacija u dečke iz zagrebačke Dubrave poprilično ju je razveselila pošto voli ovaj bend.

- Uz Prljavce me veže tinejdžersko doba, a ova pjesma baca me deset godina unazad - rekla je Katarina o ovotjednom zadatku.

Foto:

Dodaje kako se intenzivno pripremala za ovu ulogu gledajući njihove nastupe i promatrajući pokrete.

- Svaki gljivin izbor mi je uvijek izazov, a svakom se izazovu na drugačiji način radujem i na drugačiji mu način pristupim - kaže Baban i ističe da ju posebno brine kako će prenijeti energiju frontmena benda, Mladena Bodalca.

- On ima dovoljno jaku energiju da ne mora skakati. Dovoljno da stoji i pjeva, a raja poludi - zaključuje.

I Paola Valić Bekić (35) vraća se ove nedjelje u ženski lik, a na pozornici neće biti sama. U izvedbi hita Taylor Swift 'We're never ever getting back together' pridružit će joj se simpatična djevojčica Tara Roki.

- Već dvije epizode se mučim s muškim transformacijama, konačno danas žena! Slavim svoju ženstvenost - oduševljeno govori Paola i dodaje aludirajući na Tarin talent: 'Ja zapravo ne trebam ništa, ja ću ovu epizodu odmoriti', zadovoljno kaže Paola.

Foto:

- Divna je, em što izgleda kao Taylor Swift, em što pjeva, em što glumi - niže pohvale svojoj ovotjednoj potpori na pozornici. Kaže kako je ovoga tjedna opuštena, a misli da u izvedbi neće biti problema:

- Vrijeme je da rasturimo - zaključuje Paola.

Davor Dretar Drele u ovoj će epizodi postati glazbena ikona Cher, a Maja Bajamić bit će Jasmin Stavros. Damir Poljičak na pozornici showa će utjeloviti legendarnog Joea Cockera, a Ana Vilenica postat će nakratko Lana Jurčević.