Mato Bebek prvi je pobjednik 'Igre chefova'! Osvojio 25.000€

Samozatajni Mato prošao je kroz kulinarski spektakl RTL-a neuobičajenom smirenošću, a unatoč napetim rivalstvima i gubitku ostalih članova crvenog tima, dubrovački i neretvanski chef opravdao je status apsolutnog favorita publike i žirija i osvojio 25.000 eura!

Kamere su se ugasile, a Mato Bebek stajao je ponosno u sredini RTL-ova studija s crvenim tanjurom u rukama. Prvi pobjednik 'Igre chefova' cijeli je show zadržao neku neobičnu, gotovo vojničku koncentraciju i kuhao s autoritetom čovjeka koji točno zna gdje mu je mjesto. Ipak, iza te hladnokrvne fasade profesionalca, u finalu su konačno isplivale prave emocije.

Foto: Maja Bota Strbe

- Kako da proslavim nego baciti se među ljude, nogometno - zabiješ gol i ideš po podu u korner - rekao je oduševljeni Mato dok se grlio sa svim natjecateljima showa te iskreno priznao: „Nadao sam se pobjedi jako. Želio sam to i izgleda da je želja presudila. Jako, jako bitan gol u mom životu. Dokazao sam sebi da vrijedim, to je najbitnije.“

Mato se nije skrivao iza tima. Kad je u jednom od ključnih izazova morao kuhati potpuno sam protiv suparničkih timova, dokazao je zašto kod njega nema praznog hoda. Sam je pripremio i servirao deset tanjura prije isteka vremena, a zatim je ponudio pomoć drugima, da bi kasnije u eliminacijama maestralnim Wellingtonom od grdobine oduševio chefove i osvojio maksimalnih 15 bodova!

Foto: Maja Bota Strbe

- Dobro sam sve isplanirao, dobro sam se organizirao. Napravio sam dobar ručak, odnosno, točno ono što su moja supruga i moja dva sina htjeli da napravim - rekao je.

Njegova je filozofija bila jasna od prvog dana - ravnoteža okusa, čiste ideje na tanjuru i besprijekorno vladanje ribljim komponentama. Gledatelji i žiri pamte trenutak kad je u replici iznimno kompleksnog jela gosta chefa Hrvoja Kroflina dobio upravo njegovu pohvalu da je savršeno ispekao ribu i postao prvi polufinalist showa.

- Taj će tanjur dugo godina ostati upečatljiv. Tehnički je riba bila najbolje odrađena. Stvarno kapa dolje - rekao mu je tada Kroflin.

Foto: Maja Bota Strbe

Iako je kroz show zadržao fokus, finale je donijelo vrhunac napetosti. S druge strane radnih jedinica stajali su opasni suparnici koji su tražili svoju priliku za pobjedu - Toni, koji je branio boje sivog tima, i Bartol, adut iz plavog tima.

- Zahvalan sam što mi je pružena prilika da uđem u ovaj show da se pokažem i da sebi pokažem koliko vrijedim - rekao je Toni nakon finala, a Bartol dodao: „Znao sam da će biti gusto. Šteta što nisam dobio, ali mi je jako drago što je Mato i što je razlika bila samo tri boda.“

Foto: RTL

Najveći oslonac u tom nezaboravnom televizijskom putovanju bio mu je mentor, chef Stiven Vunić. Iako je pred sam kraj natjecanja Mato ostao potpuno sam u crvenom timu, Stiven ni u jednom trenutku nije pokazao sumnju u svoga glavnog aduta. Ta sinergija mentora i kandidata pokazala se kao pobjednički recept.

- Nadali smo se pobjedi. Ta sreća koju je on doživio kad je proglašen pobjednikom, to je stvarno bilo ludo - rekao je kroz smijeh Stiven.

Mato Bebek u 'Igru chefova' ušao je s jasnom željom da uči od najboljih i ovih 25.000 eura te titula prvog pobjednika nisu samo potvrda njegova talenta nego i dokaz da se vrhunski rad, fokus i mirna ruka u presudnim trenucima uvijek isplate.