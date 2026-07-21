Matt Damon je otkrio tajnu iz 'Odiseje': Bicepsi nisu bili moji

O Mattu Damonu (55) kao Odiseju u novom Nolanovom filmu ne prestaje se govoriti, a glumac je u podcastu 'Happy Sad Confused' priznao kako za jedan od najupečatljivijih prizora zasluge ne pripadaju njemu, već njegovoj dublerici.

Voditelj Josh Horowitz je pohvalio njegove bicepse, ali glumac je uz smijeh odgovorio kako je za njih zaslužna kaskaderka.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

- Kad smo snimali scene s Lestrigoncima, divovskim ratnicima koji napadaju Odiseja i njegove ljude, koristili smo prisilnu perspektivu, a svi kaskaderi koji su glumili divove bili su viši od dva metra. Moja dublerica bila je žena koja je imala najveće ruke koje sam ikad vidio - otkrio je Damon.

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Zahvalio joj se na trudu koji je uložila. U scenama u kojima se divovi nadvijaju nad njim, rekao je kako gledatelji vide nju.

- Tako da su gotovo sto posto mojih ruku u filmu zapravo njezine - našalio se pa dodao da 'treba odati priznanje tamo gdje ono pripada'.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Kako bi utjelovio Odiseja, Damon je prošao kroz zahtjevnu fizičku transformaciju.

- Trebalo je 'nabiti' mišiće u pedesetima. Samo pritisneš 'gas' i jedeš manje - rekao je.

Za ulogu je došao do 76 kila, težinu koju je imao još u srednjoj školi. Mršavio je postupno i na zdrav način. Dodao je kako mu je 'Odiseja' bio najzahtjevniji projekt u karijeri.

Uz Damona, u Nolanovoj Odiseji glume Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Elliot Page, Mia Goth, Jon Bernthal, John Leguizamo, Samantha Morton, Benny Safdie i Travis Scott.