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PROŠLO JE DVA DESETLJEĆA

Matthew McConaughey otkrio na kojem filmu i nakon više od 20 godina najviše zarađuje...

Piše Maša Mai Čigir,
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Matthew McConaughey otkrio na kojem filmu i nakon više od 20 godina najviše zarađuje...
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Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
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Slavni glumac otkrio je koja romantična komedija mu donosi najveću zaradu

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Matthew McConaughey otkrio je kako mu film 'Kako se riješiti frajera u 10 dana' i dan danas donosi najveću zaradu, iako je od premijere prošlo više od 20 godina. 

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Foto: Scott Diussa/PictureLux

Slavni glumac gostovao je u podcastu 'Happy Sad Confused' te je u njemu priznao kako mu je upravo taj film i danas itekako isplativ. 

- To mi je vjerojatno najdraža romantična komedija koju sam snimio. I danas mi donosi najviše tantijema, i to uvjerljivo više od svih ostalih filmova u kojima sam glumio - rekao je glumac.

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- U vrijeme dok su postojali samo DVD-ovi i kabelska televizija, svakog ožujka bih zbog Valentinova dobio pozamašan ček - rekao je McConaughey prisjetivši se kako je prije mogao i predvidjeti kada će mu biti uplaćen veći iznos.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

- Gledajte, za mene je taj film, unutar tog žanra... dopustite da kažem da je to moj žanr. Kako se riješiti frajera u 10 dana pravi je klasik i jedna od ključnih romantičnih komedija - rekao je glumac.

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'Kako se riješiti frajera u 10 dana' režirao je Donald Petrie, a film se zapravo temelji se na slikovnici Michele Alexander i Jennie Long. Scenarij potpisuju Kristen Buckley, Brian Regan i Burr Steers. Radnja prati marketinškog analitičara Benjamina Barryja, kojeg glumi McConaughey, koji se kladi da može navesti bilo koju ženu da se zaljubi u njega. Istovremeno, novinarka Andie Anderson, koju glumi Kate Hudson, radi na članku o tome kako se riješiti muškarca u deset dana.

McConaughey je glumio i u drugim popularnim romantičnim komedijama, među kojima se izdvajaju 'Vjenčanje iz vedra neba' iz 2001., 'Kod kuće je najljepše' iz 2006., 'Nije zlato sve što sja' iz 2008. te 'Sve moje bivše' iz 2009. godine.

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