Mayales objavili prvu pjesmu s albuma ‘Boutique Pop Vol.2’

Nazivom posljednjeg albuma Vol.1 dali su svojevrsno obećanje publici da će se pop era nastaviti, i evo - rađa se nasljednik Boutique popa i započinje vol.2 izdanje! A što nas čeka u nastavku - pokušao nam je odgonetnuti frontman beda Petar Beluhan.

- Čeka nas nova uzbudljiva porcija popa, i sva moguća iznenađenja na koja putem naletimo – obzirom da smo upravo u procesu stvaranja i snimanja novih pjesama, a to je u slučaju Mayalesa uvijek nepredvidiva avantura - objašnjava Beluhan koji s gitaristom Vladimirom Mirčetom autorski stoji iza ovog plesnog hita.

Novi singl donosi potpuno novi zvuk u izričaj kultnog zagrebačkog benda, a pjesmu prati odličan video u režiji talentiranog Dinka Šimca. Glavnu ulogu u spotu ima nova članica benda Romana Pavliša (aka Ana Moor) kojoj je plesni ritam novog singla savršeno legao.

- S koprivničkim redateljem Dinkom Šimcem proces snimanja je uvijek ugodan i kreativan, kako je bilo i ovoga puta. S time da nam se pridružila svestrana Ana Moor i odmah podigla spot na razinu više. Jednu jednostavnu priču o kuhanju pretvorila je u mali show koji savršeno komplimentira pjesmu - opisao je Petar Beluhan nastanak spota.

Uz novi singl i novi zvuk, Mayalesi predstavljaju i novi vizualni identitet koji zaokružuje Vol2 priču.

- Svi u Mayales timu oduševljeni su nadahnutom i dobro promišljenom vizualizacijom koju nam je osmislio naš stalni suradnik i prijatelj Mladen Runkas/Evolove.hr. Baš izgleda nekako svježe i svjetski - naglašava Beluhan.

A dok novi singl osvaja radijske stanice i digitalne servise, Mayalesi se vraćaju brojnim nastupima uživo. Već ovaj petak nastupaju u Baškoj, na otoku Krku na Festivalu Crna ovca. Sljedeći petak, 22.5. stižu u Ljubljanu u Orto bar, a 12.6. ih očekuje nastup u Zagrebu na festivalu Nesvrstani. 25. lipnja stižu u Osijek 2.7. su na Mostar Summer Festu, 5.7. na Cinehillu u Petrinji, a 10. srpnja u Bjelovaru.