McCartney izdaje novi album...

Riječ je o novoj kolekciji pjesama koju je Paul napisao, odsvirao i producirao taj član Beatlesa, pedeset godina nakon svog prvog samostalnog albuma

<p><strong>Paul McCartney</strong> (78) će u prosincu objaviti svoj album 'McCartney III'. Album je snimljen u Sussexu na jugu Engleske, a kao i druga dva albuma sličnog imena, 'McCartney' iz 1970. i 'McCartney II' iz 1980. Glazbenik ga je napravio sam.</p><p>- Živio sam 'lockdown' život na svojoj farmi s obitelji i svaki dan sam odlazio u studio. Morao sam raditi na filmskoj glazbi, a to se pretvorilo u prvu pjesmu. Kad sam ju dovršio pitao sam se što dalje - rekao je McCartney.</p><p>Tada se vratio na poludovršene skice koje je stvarao tijekom godina.</p><p>- Svaki dan započeo sam sa snimanjem instrumenta na kojem sam napisao pjesmu i postepeno sam radio nove slojeve, bilo je jako zabavno. To je bilo stvaranje glazbe za sebe, a ne za neku svrhu. Radio sam stvari koje volim raditi i nisam znao da će to završiti kao album - poručio je.</p><p>McCartney je posljednji album 'Egypt Station' izdao 2018., a zadnju turneju imao je prošle godine.</p><p> </p>