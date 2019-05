McCartney plagirao Pađenovu pjesmu? 'To mi je kompliment'

Glazbenik Jurica Pađen (64) prije 22 godine snimio je pjesmu 'Samo me draga ne ostavi', a jedan internetski softver primijetio je sličnost njegove pjesme s onom Paula McCartneyja (76). Naime, njegova pjesma 'Confidante' iz prošle godine ima 97% sličnosti s Pađenovom 'Samo me draga ne ostavi'.

- Pretpostavljam da on to nije ukrao nego je to vjerojatno isti način razmišljanja što mi je veliki kompliment. Pjesma iz istog tonaliteta, i u potpuno istom tempu. Meni je to bio znak da radim u skladu s najvišim svjetskim standardima - osvrnuo se na to Jurica Pađen kojemu laska usporedba s Paulom.

- Imao sam pjesmu na prvom mjestu američke top-liste jer je njegov album bio na Billboardovoj ljestvici - dodao je glazbenik.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Ako bi Jurica želio tužiti McCartneyja, dokazi softvera nisu iskoristivi na sudu. Međutim, osim slične pjesme, oba pjevača surađuju s humanitarnom organizacijom 'Food for life' koja organizira koncerte i donira hranu onima koji su ju ne mogu priuštiti. Pađen će putem organizacije pokušati doći do Paula da osobno čuje pjesmu 'Samo me draga ne ostavi'.

- Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. On je genijalan lik i bit će mu jasno kad čuje pa ćemo vidjeti kako će reagirati - rekao je Pađen.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

DOMAĆA ZVIJEZDA ISKRENO O PROŠLOSTI: Živjela sam u smeću i spavala po cijele dane