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Mediteran u notama, tajna u stihovima: Poslušajte 'Niko', novu pjesmu Marije Mirković

Piše 24sata,
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Mediteran u notama, tajna u stihovima: Poslušajte 'Niko', novu pjesmu Marije Mirković
Foto: Zvonimir Ferina
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Nakon niza uspješnih singlova i dva samostalna albuma, Marija Mirković otvara novo glazbeno poglavlje. Novom pjesmom „Niko” donosi energičan ritam, zaraznu melodiju i emociju inspiriranu grčkom glazbom.

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Marija Mirković predstavlja novi singl „Niko”, pjesmu koja već na prvo slušanje osvaja svojom energijom, ritmom i prepoznatljivom emocijom. Riječ je o glazbenom iskoraku kojim kantautorica publici otkriva svoju novu stranu, inspiriranu bogatom tradicijom i temperamentom grčke glazbe. Glazbu za pjesmu napisala je sama Marija, tekst potpisuje Beba Balašević, dok je za aranžman zaslužan Hrvoje Domazet.

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Inspiraciju za novi glazbeni smjer Marija je pronašla tijekom brojnih putovanja i odmora u Grčkoj, gdje je često posjećivala tamošnje klubove i iz prve ruke upoznavala posebnu atmosferu grčke glazbene scene. Upravo su je ti trenuci, ispunjeni snažnim emocijama, ritmom i temperamentom, potaknuli da se i sama okuša u nešto drukčijem glazbenom izričaju. Ljubav prema grčkom zvuku s vremenom je prerasla u ideju o cijelom albumu, a „Niko” je prvi rezultat te nove glazbene avanture.

Novi singl tako najavljuje album „El Greko”, koji će svjetlo dana ugledati za dva tjedna, a publici donosi spoj iskrenosti, strasti, sjete i mediteranskog temperamenta. Iako se oslanja na prepoznatljiv autorski senzibilitet Marije Mirković, album donosi i niz glazbenih iznenađenja, otkrivajući njezinu svestranost i spremnost na istraživanje novih zvukova. Oni koji su već imali priliku čuti pjesmu „Niko”, ali i ostatak albuma, ostali su ugodno iznenađeni raznolikošću i novim glazbenim izrazom koji je Marija predstavila.

Pjesmu prati i videospot koji dodatno naglašava njezinu emotivnu i glazbenu snagu. Za njegovu realizaciju zaslužni su Kristijan i Igor Burlović, a vizualna priča u potpunosti je usmjerena na Mariju i gudački orkestar predvođen Matejem Mihaljevićem. Upravo gudači daju posebnu dimenziju cijeloj izvedbi, stvarajući dojmljivu atmosferu koja se savršeno nadovezuje na melodiju i emociju pjesme. Jednostavan, ali efektan vizualni pristup stavlja glazbu u prvi plan i dodatno ističe Marijinu interpretaciju.

Novo izdanje bit će predstavljeno i uživo, na promociji albuma „El Greko”, koja će se održati 10. studenoga u zagrebačkoj Kontesi. Bit će to prilika da publika pobliže upozna Marijino novo glazbeno poglavlje i pjesme nastale pod snažnim utjecajem grčke glazbe.

Iza Marije Mirković već je bogata autorska i izvođačka karijera. Široj publici poznata je kao nekadašnja članica popularnog sastava The Frajle, u kojem je godinama gradila svoj prepoznatljiv autorski rukopis i napisala neke od njihovih najpoznatijih hitova. Svoj talent za pisanje pjesama nastavila je razvijati i nakon odlaska iz grupe, stvarajući vlastiti repertoar, ali i pišući za druge izvođače.

Samostalnu karijeru započela je singlom „Požuri, požuri” i nastupom na izboru za pjesmu Eurovizije 2022. godine. Uslijedile su pjesme „Ne pitam te ja za nju”, „Moja duša” i „Prezirem samoću”, kojima je nastavila graditi vlastiti glazbeni identitet. Posebno važan trenutak u njezinoj solo karijeri bila je istodobna objava dvaju albuma, autorskog izdanja „Ja sam Marija” i albuma obrada „I to sam ja”, kojima je pokazala različite strane svojeg glazbenog senzibiliteta.

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Nakon godina stvaranja, nastupanja i istraživanja različitih glazbenih izraza, Marija Mirković sada publici predstavlja još jedno svoje lice. Albumom „El Greko” prvi se put okreće zvuku Grčke, spajajući vlastiti autorski potpis s glazbenom tradicijom koja ju je osvojila na putovanjima. Pjesma „Niko” tek je prvi pogled u taj novi svijet, a ostatak albuma donosi još mnogo glazbenih iznenađenja.

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