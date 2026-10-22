Mediteran u notama, tajna u stihovima: Poslušajte 'Niko', novu pjesmu Marije Mirković

Marija Mirković predstavlja novi singl „Niko”, pjesmu koja već na prvo slušanje osvaja svojom energijom, ritmom i prepoznatljivom emocijom. Riječ je o glazbenom iskoraku kojim kantautorica publici otkriva svoju novu stranu, inspiriranu bogatom tradicijom i temperamentom grčke glazbe. Glazbu za pjesmu napisala je sama Marija, tekst potpisuje Beba Balašević, dok je za aranžman zaslužan Hrvoje Domazet.

Inspiraciju za novi glazbeni smjer Marija je pronašla tijekom brojnih putovanja i odmora u Grčkoj, gdje je često posjećivala tamošnje klubove i iz prve ruke upoznavala posebnu atmosferu grčke glazbene scene. Upravo su je ti trenuci, ispunjeni snažnim emocijama, ritmom i temperamentom, potaknuli da se i sama okuša u nešto drukčijem glazbenom izričaju. Ljubav prema grčkom zvuku s vremenom je prerasla u ideju o cijelom albumu, a „Niko” je prvi rezultat te nove glazbene avanture.

Novi singl tako najavljuje album „El Greko”, koji će svjetlo dana ugledati za dva tjedna, a publici donosi spoj iskrenosti, strasti, sjete i mediteranskog temperamenta. Iako se oslanja na prepoznatljiv autorski senzibilitet Marije Mirković, album donosi i niz glazbenih iznenađenja, otkrivajući njezinu svestranost i spremnost na istraživanje novih zvukova. Oni koji su već imali priliku čuti pjesmu „Niko”, ali i ostatak albuma, ostali su ugodno iznenađeni raznolikošću i novim glazbenim izrazom koji je Marija predstavila.

Pjesmu prati i videospot koji dodatno naglašava njezinu emotivnu i glazbenu snagu. Za njegovu realizaciju zaslužni su Kristijan i Igor Burlović, a vizualna priča u potpunosti je usmjerena na Mariju i gudački orkestar predvođen Matejem Mihaljevićem. Upravo gudači daju posebnu dimenziju cijeloj izvedbi, stvarajući dojmljivu atmosferu koja se savršeno nadovezuje na melodiju i emociju pjesme. Jednostavan, ali efektan vizualni pristup stavlja glazbu u prvi plan i dodatno ističe Marijinu interpretaciju.

Novo izdanje bit će predstavljeno i uživo, na promociji albuma „El Greko”, koja će se održati 10. studenoga u zagrebačkoj Kontesi. Bit će to prilika da publika pobliže upozna Marijino novo glazbeno poglavlje i pjesme nastale pod snažnim utjecajem grčke glazbe.

Iza Marije Mirković već je bogata autorska i izvođačka karijera. Široj publici poznata je kao nekadašnja članica popularnog sastava The Frajle, u kojem je godinama gradila svoj prepoznatljiv autorski rukopis i napisala neke od njihovih najpoznatijih hitova. Svoj talent za pisanje pjesama nastavila je razvijati i nakon odlaska iz grupe, stvarajući vlastiti repertoar, ali i pišući za druge izvođače.

Samostalnu karijeru započela je singlom „Požuri, požuri” i nastupom na izboru za pjesmu Eurovizije 2022. godine. Uslijedile su pjesme „Ne pitam te ja za nju”, „Moja duša” i „Prezirem samoću”, kojima je nastavila graditi vlastiti glazbeni identitet. Posebno važan trenutak u njezinoj solo karijeri bila je istodobna objava dvaju albuma, autorskog izdanja „Ja sam Marija” i albuma obrada „I to sam ja”, kojima je pokazala različite strane svojeg glazbenog senzibiliteta.

Nakon godina stvaranja, nastupanja i istraživanja različitih glazbenih izraza, Marija Mirković sada publici predstavlja još jedno svoje lice. Albumom „El Greko” prvi se put okreće zvuku Grčke, spajajući vlastiti autorski potpis s glazbenom tradicijom koja ju je osvojila na putovanjima. Pjesma „Niko” tek je prvi pogled u taj novi svijet, a ostatak albuma donosi još mnogo glazbenih iznenađenja.