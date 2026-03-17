Među djevojke u 'Gospodinu Savršenom' se uvukao nemir: Ne znamo što će Petar napraviti

Zlatni ključevi koji omogućuju noć s Gospodinom Savršenim bez kamera obilježili su novu epizodu showa 'Gospodin Savršeni', a Petrov izbor izazvat će šok među djevojkama i pokrenuti niz sukoba u vili.

Foto: RTL

- Ključevi su stvarno unijeli nemir; jedna djevojka ima grčeve, ne ustaje iz kreveta, druga povraća, trećoj isto nije dobro… Svidio nam se Karlov izbor, a što se tiče Petra, tu nismo baš sigurni što će napraviti. Mislim da on želi dati ključ djevojci s kojom ne bi ništa bilo, da ne bi nikoga naljutio. Ja sam odmah isključena iz te igre - kroz smijeh kaže Smiljana.

Foto: RTL

Karlo je svoj ključ dao Heleni, što su mnoge djevojke podržale, no Antonela smatra da je njegov odabir trebala biti Kaja.

- Razumijem da Antonela gura Kaju, to je ovdje njezina najbolja prijateljica kao što je Lara meni, ali ja to ne bih napravila u grupi kad stojimo za stolom jer me ponižava - misli Helena koja je presretna zbog ključa.

Foto: RTL

- Osjećam se super jer sam dobila ključ - sigurna sam, vesela, sretna - priznaje.

Uoči svakog cocktail partyja raste napetost, a večeras će biti još i teže jer sve djevojke željno iščekuju Petrovu odluku. Monika i Žaklina ne skrivaju da se nadaju ključu, a Maja smatra:

Foto: RTL

- Svaka od nas to želi, samo netko je glasniji, a netko to drži za sebe.

A Petar ključ želi dati djevojci koju još nije dovoljno upoznao i mnoge su zato uvjerene da je njegova odabranica Lara. Napetost će kulminirati na ceremoniji ruža, kada će jedna djevojka reći:

Foto: RTL

- S obzirom na stanje u mojoj glavi i znam da mi ovdje nije mjesto, ne mogu stajati s dvije ruže i uskratiti te ruže nekome tko bi bio sretniji da ih ima.

Nova epizoda Gospodin Savršeni od ponoći je dostupna na platformi Voyo, a na rasporedu je i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL Hrvatska.