Medvešek o showu: Tenzije su prije kave i na kraju snimanja

U početku nije nikome bilo lako jer je sve nepoznato, ali uz taj tempo koji zahtjeva snimanje vrlo brzo zaboraviš sve i prilagodiš se, ispričao nam je Fabijan Pavao

<p>Budući da ne poznajem previše domaće glazbe, svaki naš izvođač mi je poseban zadatak i to me jako veseli. Gljiva je nemilosrdna i uglavnom ono što si želiš, nećeš dobiti, kaže nam <strong>Fabijan Pavao Medvešek</strong> (27).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Grubnić je za Nives, Indiru i Maju izradio 50 kreacija</strong></p><p>Nakon stanke koja je nastala zbog pandemije večeras u povratku sezone ga opet gledamo u 'Tvoje lice zvuči poznato', a glumac će se nakon <strong>Freddieja Mercuryja</strong> i <strong>Beyonce</strong> transformirati u <strong>Claudiju Beni</strong>. Otpjevat će pjesmu 'Više nisam tvoja', s kojom je pjevačica nastupila na Eurosongu.</p><p><strong>Kakav je osjećaj bio vratiti se na snimanje showa nakon dvomjesečne stanke? Jesi li uzbuđen?</strong></p><p>Iskreno, nakon svih događaja proteklih mjeseci, bilo mi je lijepo vratiti se "u redove" i vidjeti sve i napokon raditi.</p><p><b>Koliko su se promijenili uvjeti snimanja, je li čudno raditi pod mjerama zaštite?</b></p><p>U početku nije nikome bilo lako jer je sve nepoznato, ali uz taj tempo koji zahtjeva snimanje vrlo brzo zaboraviš sve i prilagodiš se.</p><p><b>Pretpostavljam da snimanja znaju trajati po cijeli dan, bude li ti to ponekad naporno? Kako se nosiš s tim?</b></p><p>Bude jako naporno. Ja sam doslovno brojao dane, no nakon svake snimljene emisije oblije te neko zadovoljstvo koje je neopisivo. Tako da se to sve iznivelira i bude super.</p><p><b>Što si radio ove mjesece, kako si provodio vrijeme čekajući nastavak 'TLZP'?</b></p><p>Doslovno sam spavao, jeo, trenirao i šetao pse.</p><p><b>Što tvoja obitelj i prijatelji kažu na tvoje sudjelovanje u showu? Gleda li te otac Rene na TV-u? Kakve su mu tvoje transformacije?</b></p><p>Sretni su svi jer se toliko malo viđamo zbog obaveza, pa da me barem na televiziji vide. Sestre mi žive izvan Hrvatske tako da je njima to isto drago. Tata gleda s mamom i moram priznat da su mi velika podrška, no isto tako mi bez problema kažu što misle, loše ili dobro.</p><p><b>Što bi rekao, tko ti je najveća konkurencija u showu?</b></p><p>Mislim da nam je svima toliko teško da smo svi zajedno protiv neuspjeha, tako da kao ekipa dišemo i kao ekipa ćemo vas sve zabaviti.</p><p><b>S kim si od kolega iz showa najbolje 'kliknuo'? S kim se najviše družiš tijekom pauze?</b></p><p>Moram priznati da sam s Lanom i Nedom najviše dijelio svoje probleme, pa smo si tako i postali dobri za život, ali nas je toliko malo i toliko smo zajedno da je to obitelj postala samo takva.</p><p><b>Ima li tenzija na snimanjima? Ako da, kakvih?</b></p><p>Tenzija ima samo prije prve kave i zadnjih sat vremena snimanja ha ha, ali za oboje je glavni krivac umor jer nas ulovi sve i odjednom i uglavnom su neke banalne stvari.</p><p><b>Što misliš o članovima žirija? Tko ti se najviše dopada?</b></p><p>U početku ne znaš što bi mislio jer sve je zapravo u njihovim rukama, no nije ni njima lako, treba moći sve pogledati i onda nešto reći o svakom broju. I onda na kraju dati ocjene i stati iza njih.</p><p><b>Nadaš li se pobjedi u showu? </b></p><p>Nadam se tome da svaki nastup ispadne barem približno onome kako sam ga ja zamislio. A što će biti na kraju, vidjet ćemo…</p>