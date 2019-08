Medvjed mu se našao na putu: Život mi je preletio pred očima

Trebalo je to biti obično džogiranje u brdima, no Alen Abramović (46) taj će dan pamtiti do kraja života. Pobjednik treće sezone showa 'Život na vagi' sredinom srpnja vježbao je u Bribiru, no onda se ispred njega na cesti pojavio medvjed.

Foto: Privatni album

- Užas, u*rao sam se od straha. Bio je sumrak, auta nisu prolazila, a nisam imao mobitel niti ništa kod sebe. Čuo sam lomljenje grana, i to 'luđački'. Zastao sam jer mi je bio neprirodan način na koji se lome grane, kao da netko 'razvaljuje'. Zastao sam, osluškivao, a onda je 'frajer izletio'... Bio je 20 metara ispred mene. Dobro da sam čuo lomljenje grana, jer da nisam, ne bih zastao pa bih sigurno bio bliže medvjedu - priča nam šokirani Alen.

Foto: Privatni album

Kaže da se u tom trenutku skamenio, a onda je čučnuo i čekao da vidi što će se dogoditi. Srećom, medvjed ga nije doživio pa je samo produžio u brdo.

- Imam osjećaj da me vidio, ali očito je samo htio prijeći cestu. Najviše sam se bojao da nije sam, odnosno da stiže mladunčad iza njega. Bio je ogroman, život mi je proletio pred očima - rekao je Abramović.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

Alen, koji većinu vremena provodi u Zagrebu, priznaje da mu je život nakon showa postao iznimno dinamičan pa mu dan traje prekratko. U kuću showa ušao je sa 181,3 kilograma da bi u finale došao sa 94,9 kilograma.

