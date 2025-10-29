Obavijesti

ISKRENA ISPOVIJEST

Megan Fox iskreno o izazovima kroz koje prolazi nakon poroda: 'Nisam spavala sedam mjeseci'

Piše Marinela Mesar,
Megan Fox iskreno o izazovima kroz koje prolazi nakon poroda: 'Nisam spavala sedam mjeseci'
Glumica je prvi put progovorila o majčinstvu, iscrpljenosti i emocionalnim trenucima koje je proživjela uz svojeg zaručnika Machine Guna Kellyja

Megan Fox (39) ponovno se našla u središtu pozornosti, ali ovog puta zbog vrlo osobnog priznanja. Tijekom posebne projekcije filma Jennifer's Body u Los Angelesu, glumica je otvoreno progovrila o iskustvu majčinstva i promjenama koje je doživjela nakon rođenja kćeri Sage, koju je dobila sa zaručnikom Colsonom Bakerom, poznatijim kao 'Machine Gun Kelly'. 

- Prije svega, samo želim reći da sam upravo rodila bebu i da patim od moždane magle -  započela je Megan publici uz osmijeh.

- Nisam spavala sedam mjeseci. Dakle, ako se ponavljam, žao mi je. Samo me prekinite i recite mi da sam skrenula s teme - nastavila je Fox. 

Opisala je osjećaj koji naziva 'moždanom maglom', stanjem u kojem se, kako je pojasnila, teško koncentrira i prisjeća stvari. Dodala je i kako se, nakon svega, neočekivano poistovjetila s likom iz svog horor hita Jennifer Body, koji se bavi trenasformacijom žene u čudovište.

- Ima nešto simbolično u tome, bilo da se to percipira ili ne - istaknula je Meghan. 

U posljednje vrijeme Fox i Machine Gun Kelly često su u središtu medijskih nagađanja o navodnoj rastavi, no čini se da su njihovi odnosi čvršći nego prije. Ranije su već zajedno prebrodili niz teških trenutaka, uključujući i gubitak trudnoće o kojem su iskreno govorili prošle godine. Tijekom intervjua za Good Morning America, Fox je govorila o tome kako je ovaj gubitak duboko utjecao na oboje, dodajući da su ti trenuci unatoč boli dodatno osnažili njihovu povezanost.

