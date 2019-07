Megan nestala iz Hollywooda, pristaje samo na manje uloge...

Malo tko se neće sjetiti Megan Fox (33), američke glumice koja je u svojim najboljim danima proglašavana najljepšom ženom svijeta. Proslavila se ulogom Mikaele Banes u 'Transformerima' iz 2007. godine, u kojima se dobri Autoboti bore protiv zlih Deseptikona, zarađivala je milijune, a onda - gotovo pa nestala.

Okrenula je leđa Hollywoodu, ali i Hollywood njoj, dok danas, po svome 'guštu', snima tek pokoji film ne bi li, kako si je davno zacrtala, zaradom financirala školovanje svojih sinova. I dalje prelijepa Megan voditeljica je vlastite emisije na Travel Channel, 'Legends of the Lost', koja se bavi arheologijom, putovanjima, svjetskim mitovima i naizgled nedokučivim misterijama, dok se realizirala i kao vrlo uspješna dizajnerica donjeg rublja i kupaćih kostima.

- Najviše žalim što sam pomogla medijima da me pretvore u lik iz crtića, izjavila je svojevremeno Megan, zvijezda 'Ninja Turtlesa', koja je od mladih dana, po svemu sudeći, htjela biti puno više. Odgajana je u strogoj obitelji, koja nije blagonaklono gledala na to da Megan ima dečka, ili se previše zabavlja s prijateljima. Završila je katoličku školu, kasnije, kad je već postala slavna, medijima priznavši i to da je, navodi avaz.ba, imala samo dva dečka. Ulogu u 'Transformerima' dobila je itekako slučajno, nakon što ju je redatelj Michael Bay zamolio da pere njegov Ferrari, a on ju pokusno snimao.

S radom na ovom filmu, priznala je Megan kasnije, nije bila zadovoljna, dok je nakon uloge u sljedećem filmu 'Jennifer's Body', odlučila progovoriti o svemu negativnom što joj se na snimanjima događalo. Tad je već bila itekako proslavljena - kako 'Transformersima', tako i ulogom trapave susjede u popularnoj seriji 'Dva i pol muškarca' pa se njen glas daleko čuo.

I nije se svidio Hollywoodu, dakako. Ljepotica je dobila otkaz, i teški je holivudski zastor pao pred nju. Nastavila je odabirati samo manje uloge, isključivo one koje su joj po svemu odgovarale, i s kojima je bila sretna. Svakako je hvalevrijedan i njen humanitarni rad, jer je svu zaradu od glume u Eminemovom spotu za pjesmu 'Love The Way You Lie', primjerice, poklonila sigurnoj kući za žene-žrtve obiteljskog nasilja. Udala se 2010. za zvijezdu 'Beverly Hillsa' Davida Austina Greena (45), od njega se razvodila i s njim ponovno mirila. Nakon rođenja sinova Kassiusa (17), Noaha (6), Bodhija (5) i Journeya (2) kratko je stopirala glumačku karijeru i posvetila se djeci.