Meghan i Harry će Božić slaviti daleko od kraljevske obitelji

Iako kraljevska obitelj tradicionalno Božić slavi u domu kralja Charlesa na imanju Sandringham u Norfolku, princ Harry i Meghan Markle neće im se pridružiti. People doznaje kako par Dan zahvalnosti i Božić planira provesti u Kaliforniji s Meghaninom mamom Dorijom Ragland.

Royal Wedding preparations | Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

- Znaju da bi njihov dolazak u Sandringham bio previše neugodno i komplicirano. Također znaju da neće dobiti pozivnicu i ne čekaju je, rekao je izvor za The Sunday Times. Harry i Meghan posljednji su put proveli Božić s kraljevskom obitelji 2018. godine, kada su se pridružili kraljici Elizabeti, princu Williamu i Kate Middleton na tradicionalnoj božićnoj misi u Sandringhamu. Meghan je tada bila trudna s Archiejem, a fotografi su je snimili kako hoda uz Kate dok je obitelj išla prema crkvi svete Marije Magdalene.

Nakon što su se prije šest godina odrekli svojih kraljevskih obaveza, Meghan i Harry preselili su u Kaliforniju da bi se u kolovozu ove godine vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo. Po pisanju britanskih medija, od tada se nisu osobno sastali s kraljem, no s njim je Harry navodno u telefonskom kontaktu, dok se s princom Williamom nije ni vidio ni čuo. Harry je izrazio želju da se pomiri s bratom, ali osobe bliske Williamu i Kate tvrde da su rane koje su dovele do njihova udaljavanja i dalje duboke.

Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa u četvrtak će prvi put od povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo zajedno sudjelovati u nizu događaja. Posjetit će, među ostalim, banku hrane, gdje bi se Meghan trebala ponovno susresti s nekim od žena s kojima je surađivala u londonskoj zajedničkoj kuhinji Hubb Community Kitchen 2018. godine. Dok je još obnašala dužnosti članice kraljevske obitelji, vojvotkinja je sa ženama surađivala na humanitarnoj kuharici.

Par će posjetiti i Community Recording Studio, organizaciju koja pomaže mladima pogođenima nasiljem. Harry je već dugo povezan s tom organizacijom, a prošle ju je godine posjetio tijekom samostalnog putovanja u Nottingham. Susrest će se i s predstavnicima organizacije Epic Partners, koja pruža podršku mladima kroz mentorstvo i sport.