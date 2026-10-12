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Meghan i Harry će Božić slaviti daleko od kraljevske obitelji

Piše Magdalena Mucić,
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Meghan i Harry će Božić slaviti daleko od kraljevske obitelji
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Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATION
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Meghan i Harry ne žele slaviti Božić s kraljevskom obitelji jer bi okupljanje moglo biti neugodno, a ni ne očekuju da će biti pozvani. Zato su odlučili blagdane provesti tisućama kilometara daleko

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Iako kraljevska obitelj tradicionalno Božić slavi u domu kralja Charlesa na imanju Sandringham u Norfolku, princ Harry i Meghan Markle neće im se pridružiti. People doznaje kako par Dan zahvalnosti i Božić planira provesti u Kaliforniji s Meghaninom mamom Dorijom Ragland. 

Royal Wedding preparations
Royal Wedding preparations | Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

- Znaju da bi njihov dolazak u Sandringham bio previše neugodno i komplicirano. Također znaju da neće dobiti pozivnicu i ne čekaju je, rekao je izvor za The Sunday Times. Harry i Meghan posljednji su put proveli Božić s kraljevskom obitelji 2018. godine, kada su se pridružili kraljici Elizabeti, princu Williamu i Kate Middleton na tradicionalnoj božićnoj misi u Sandringhamu. Meghan je tada bila trudna s Archiejem, a fotografi su je snimili kako hoda uz Kate dok je obitelj išla prema crkvi svete Marije Magdalene.

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Nakon što su se prije šest godina odrekli svojih kraljevskih obaveza, Meghan i Harry preselili su u Kaliforniju da bi se u kolovozu ove godine vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo. Po pisanju britanskih medija, od tada se nisu osobno sastali s kraljem, no s njim je Harry navodno u telefonskom kontaktu, dok se s princom Williamom nije ni vidio ni čuo. Harry je izrazio želju da se pomiri s bratom, ali osobe bliske Williamu i Kate tvrde da su rane koje su dovele do njihova udaljavanja i dalje duboke.

Queen Elizabeth II death
Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa u četvrtak će prvi put od povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo zajedno sudjelovati u nizu događaja. Posjetit će, među ostalim, banku hrane, gdje bi se Meghan trebala ponovno susresti s nekim od žena s kojima je surađivala u londonskoj zajedničkoj kuhinji Hubb Community Kitchen 2018. godine. Dok je još obnašala dužnosti članice kraljevske obitelji, vojvotkinja je sa ženama surađivala na humanitarnoj kuharici.

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Par će posjetiti i Community Recording Studio, organizaciju koja pomaže mladima pogođenima nasiljem. Harry je već dugo povezan s tom organizacijom, a prošle ju je godine posjetio tijekom samostalnog putovanja u Nottingham. Susrest će se i s predstavnicima organizacije Epic Partners, koja pruža podršku mladima kroz mentorstvo i sport.

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