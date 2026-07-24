Meghan je objavila obiteljske fotografije s imanja na kojem je pokopana princeza Diana

Meghan Markle objavila je na svom Instagramu nekoliko fotografija s obiteljskog putovanja u Portugal i Veliku Britaniju, među kojima i fotografije s imanja na kojem je odrasla i sahranjena princeza Diana. Vojvotkinja od Sussexa u četvrtak je na Instagramu podijelila niz intimnih obiteljskih fotografija, među kojima su i one snimljene na imanju Althorp, stoljetnom obiteljskom posjedu obitelji Spencer, koje je danas u vlasništvu Dianinog mlađeg brata Charlesa Spencera. Na jednoj fotografiji princeza Lilibet (5) šeta livadom okruženom drvećem u ljetnoj haljini, dok se na drugoj vidi princ Archie (7) kako bosonog hoda travom.

Princeza Diana sahranjena je na otočiću usred jezera Oval Lake na imanju Althorp, koje se prostire na oko 6.000 hektara u engleskoj grofoviji Northamptonshire. Iako je grobnica nedostupna posjetiteljima, ostatak imanja tijekom ljeta obično je otvoren. Međutim, na službenoj internetskoj stranici Althorpa objavljeno je da je imanje bilo zatvoreno 10. i 11. srpnja, što se poklapa s datumima dolaska Sussexa. Harry i Meghan Althorp su posjetili i 2022., povodom 25. godišnjice Dianine smrti. O tom emotivnom trenutku princ Harry pisao je i u svojim memoarima 'Rezerva' iz 2023. godine.

- Napokon sam djevojku svojih snova doveo kući, da upozna moju majku - napisao je Harry i dodao je kako je Meghan kleknula i dotakla grob, tražeći jasnoću i vodstvo. Među fotografijama koje je Markle potpisala sa 'Ljetni odmor', nalaze se i prizori iz Portugala. Na jednoj se vidi Meghan na plaži u crnom jednodijelnom kupaćem kostimu, dok se na drugoj princ Harry igra s Lilibet i baca je u zrak u velikom bazenu, dok Archie opušteno pliva u vodi.

Foto: Instagram

Početkom mjeseca Buckinghamska palača potvrdila je da su kralj Charles i kraljica Camilla ugostili Harryja, Meghan te njihovo dvoje djece u rezidenciji Highgrove House. Bio je to prvi susret kralja Charlesa s Archiejem i Lilibet nakon četiri godine. Posjet je uslijedio nakon višemjesečnih nagađanja hoće li Meghan i djeca uopće doputovati u Veliku Britaniju jer su bili zabrinuti za svoju sigurnost. Unatoč susretu, novinar i autor više knjiga o kraljevskoj obitelji, Robert Jobson kazao je za PageSix kako kralj Charles ne vjeruje u potpunosti Sussexima te je stoga na sastanak poveo suprugu Camillu kao svjedoka. Charlesova odluka uslijedila je nakon što su Harry i Meghan posljednjih godina u javnost iznijeli brojne tvrdnje o kraljevskoj obitelji, uključujući intervju s Oprah Winfrey iz 2021., Netflixovu dokumentarnu seriju 'Harry & Meghan' iz 2022. te Harryjeve memoare 'Rezerva' objavljene 2023. godine.