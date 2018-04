Meghan Markle: Bivšem mužu vjenčani prsten vratila poštom

Buduća vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (36) po mnogim stvarima se razlikuje od ostatka britanske kraljevske obitelji. Prije nego se zaručila za princa Harryja (33) glumica je bila u braku s producentom Trevorom Engelsonom (41). Do razvoda s prvim suprugom došlo je iznenada, nakon čega mu je dijamantni vjenčani prsten poslala poštom.

Iako su bili sedam godina u vezi, a dvije u braku, par se odučio na razvod zbog 'nepomirljivih razlika'. Niti najbliži prijatelji nisu upoznati s pravim uzrokom, ali svi su bili iznenađeni njihovom naglom odlukom jer su uvijek izgledali kao skladan bračni par.

Glumica koja se proslavila u američkoj seriji 'Suits' nije ostala u dobrim odnosima s bivšim suprugom. Navodno su svađe počele kada je dobila ozbiljnu poslovnu ponudu i počela raditi u Torontu.

Foto: Instagram

- To nije bio pravi čovjek za Meghan. Nakon razvoda osjećala se osnaženo i jednostavno je krenula dalje – rekla je bliska prijateljica buduće vojvotkinje.

Foto: Instagram

Meghan i Trevor s najbližim prijateljima i obitelji otišli su na Jamajku kako bi imali jednostavno vjenčanje na plaži. Ceremonija je bila gotova nakon samo 15 minuta, dok je sama svadba trajala tri dana.

Foto: Instagram

Producent koji je najpoznatiji po filmovima 'Remember Me', 'License To Wed' i 'All About Steve' trenutno radi na novim televizijskim projektima, a bliski prijatelji tvrde kako nikada nije prebolio Meghan.

Foto: Joe Giddens/Press Association/PIXSELL

Meghan će se za princa udati 19. svibnja u kapeli St. George u dvorcu Windsor. Vjenčanje će početi u podne, a par će vjenčati nadbiskup Welby. Nakon ceremonije par će se provesti ulicama gradića u kočiji, a zatim će se pridružiti uzvanicima iz kongregacije na prijemu u dvorani St. George.