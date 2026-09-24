Meghan optužili da želi zaraditi na knjizi o Diani, a Spenceru slavni novinar prijeti tužbom

Točno u vrijeme izlaska memoara Charlesa Spencera u kojima progovara o svojoj pokojnoj sestri princezi Diani i kraljevskoj obitelji, brend Meghan Markle ponovno je ponudio svoje kožne talijanske označivače stranica, zbog čega su ju optužili da koristi situaciju kako bi i ona zaradila na memoarima.

Foto: Mario Anzuoni

Bivša članica britanske kraljevske obitelji dosad se javno nije oglasila o novoj knjizi grofa Spencera 'Labuđi pjev: Diana, moja sestra', u kojoj on iznosi brojne tvrdnje o reakciji kralja Charlesa na smrt princeze Diane u automobilskoj nesreći u Parizu 1997. godine. No, Meghan je u newsletteru poslanom kupcima brenda 'As Ever' objavila kako ponovno u prodaju puštaju svoje označivače stranica koji su se ranije prodavali za 13,50 funti, a na njima je bila utisnuta fraza 'Ovdje sam zaspala'. Na novoj verziji pie 'Postaje sve bolje'.

- Sutra se vraća naš najprodavaniji talijanski kožni označivač stranica. Za trenutke kada morate zastati s čitanjem svoje omiljene knjige, naš bookmarker vraća se s novim podsjetnikom na ono što trebate čuvati blizu srca - stoji u newsletteru, piše Daily Star. Vremenska podudarnost izlaska knjige i povratka označivača stranica u prodaju izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI

- Samo me iznenađuje što označivač stranica ne dolazi u paketu s novom knjigom Charlesa Spencera, napisao je jedan korisnik na X-u, a drugi: 'Vidim da je Meghan Markle izbacila lijepi novi bookmark upravo na dan izlaska Dianine knjige grofa Spencera. Suptilno, 'As Ever''.

Meghan i Harry povukli su se iz aktivnih kraljevskih dužnosti 2020. godine i potom započeli novi život u SAD-u. Nedavno su se vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo, neposredno prije objave Spencerove knjige. Harry je, tvrde britanski mediji, i dalje vrlo blizak sa svojim ujakom, koji inzistira na tome da je njegova knjiga povijesni prikaz događaja, a ne pokušaj zarade. U knjizi grof Spencer tvrdi da je tadašnji princ Charles nakon Dianine smrti zvučao 'ushićeno', poput 'dobitnika na lutriji' te da je rekao kako će Diana uskoro biti zaboravljena, što je Buckinghamska palača zanijekala.

Piers Morgan walks near his house in London | Foto: Toby Melville/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL/ilustracija

Grof se u međuvremenu morao ispričati televizijskom voditelju Piersu Morganu nakon što je pogrešno napisao da Morgan stoji iza objave fotografije princeze Diane kako u teretani vježba u trikou u novinama Mirror. Morgan, koji u to vrijeme nije radio za Mirror, zapitao se 'čemu možemo vjerovati', ako su tvrdnje o njemu 'dokazivo lažne'. Morgan je prihvatio Spencerovu ispriku, ali i najavio tužbu kako bi se pogrešne informacije izbacile iz knjige, čak i ako to znači njeno povlačenje iz prodaje. BBC piše kako će izdavač memoara u budućim izdanjima izbaciti ispraviti netočne navode.