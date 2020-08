Meghan optužuju da je razorila kraljevsku obitelj, a jedan spoj naslijepo promijenio joj je život

Njezin se život ulaskom u britansku kraljevsku obitelj u potpunosti promijenio, a zbog braka je i napustila glumu. Danas s Harryjem i njihovim sinom Archiejem živi u SAD-u, a par je odustao od svojih titula.

<p>Iako nikad nije ostvarila značajniju glumačku karijeru, <strong>Meghan Markle</strong> (39) mnogi su zamijetili u ulozi Rachel Zane u popularnoj seriji 'Suits'. Još kao djevojčica pokazala je veliki interes za glumu, a jedno je vrijeme radila i kao manekenka. Sve je počelo u Los Angelesu, gdje je i odrastala s majkom <strong>Dorijom Ragland</strong>, s kojom za razliku od ostatka obitelji ima vrlo prisan odnos. Njezinog oca <strong>Thomasa Marklea</strong> te članove njegove druge obitelji upoznali smo kroz medije, a nakon pojedinih izjava postalo je i jasno zašto Meghan s tim dijelom obitelji ne njeguje odnose.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Unatoč glumačkoj karijeri, koja joj je u to vrijeme bila sve uspješnija, Meghan je u središte pažnje one najšire javnosti došla otkako je objavila da je u vezi s <strong>princom Harryjem</strong> (35). Na vidjelo su tada izašli mnogi danas poznati detalji o odnosima u njezinoj obitelji koje je sama pokušala sakriti, ali je protiv britanskih namilosrdnih tabloida bila nemoćna. </p><p>Njezin ulazak u kraljevsku obitelj označen je prekretnicom u dotadašnjem funkcioniranju iznimno tradicionalne monarhije. Markle je iza sebe imala razvod, a brakom s Harryjem ujedno je postala i prva osoba u britanskoj kraljevskoj obitelji čiji direktni preci nisu bijelci. Liberalizacija staromodne institucije kraljevske obitelji naizgled je prošla uspješno, no od prvog se dana naveliko govoro i piše kako obitelj na čelu s kraljicom <strong>Elizabetom</strong> nikad nije u potpunosti prihvatila Markle kao princezu.</p><p>Naprotiv, nakon što su početkom godine ona i Harry raskinuli sva prava i obveze prema kraljevskoj obitelji te odustali od svojih titula i 'komercijalizirali se', Meghan je ponovno bila ta koju su Britanci optužili za sabotažu i razaranje nacionalne svetinje. Ona i Harry sa sinčićem <strong>Archiejem</strong> preselili su u Kanadu, a potom i u SAD, u kojem žive život koji im, po svemu sudeći, više odgovara. </p><p>Prije njezine bajkovite romanse s Harryjem, Meghan je u braku bila s glumcem i producentom <strong>Trevorom Engelsonom</strong>. Njega je upoznala još 2004., a vjenčali su se na Jamajci 2011. godine. Dvije godine kasnije su se razveli, a kao razlog standardno naveli nepomirljive razlike. Markle je zatim bila u vezi s poznatim TV kuharom <strong>Coryjem Vitiellom</strong>, no život joj se u potpunosti promijenio tek nešto kasnije, 2017. godine, kad je na spoju naslijepo, koji joj je organizirala zajednička prijateljica, upoznala Harryja. Napustila je glumu, a kraljevski par vjenčao se u svibnju 2018. u dvorcu Windsor.</p>