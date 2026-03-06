Meghan prekinula suradnju s Netflixom: 'Sputavali su je...'

Meghan Markle, vojvotkinja od Sussexa, okreće novu stranicu. Preuzima potpunu kontrolu nad svojim lifestyle brendom 'As Ever'. Odlučila je to nakon što je završila jednogodišnja suradnja s Netflixom, koji joj je pomogao u pokretanju brenda. Brend 'As Ever' prodaje razne proizvode, od rose vina i džemova do kožnih oznaka za knjige, a sad će ga Meghan voditi sama.

- Meghan je ostala u dobrim odnosima s ljudima iz Netflixa. Dobra je prijateljica sa šefom Tedom Sarandosom i nije ga htjela uzrujati. Jako je sretna što sada sama vodi tvrtku. Budući da joj brend dobro posluje, sad je pravo vrijeme za to. Netflix je bio dobar partner, ali ona je već neko vrijeme željela proširiti posao na cijeli svijet, no njihov oprezniji tim ju je u tome sputavao - rekao je izvor za The Sun.

Foto: Netflix

Javio se i Meghanin glasnogovornik.

- Brend As Ever zahvalan je Netflixu na partnerstvu tijekom pokretanja i prve godine. Brzo smo rasli i sada smo spremni nastaviti sami. Čeka nas uzbudljiva godina i jedva čekamo podijeliti s vama što slijedi - rekao je.

Slično su poručili i iz Netflixa.

- Meghanina strast da uljepša svakodnevne trenutke bila je inspiracija za brend As Ever. Drago nam je što smo bili dio te priče. Kako je i bilo planirano od početka, Meghan će sada sama nastaviti razvijati brend. Želimo joj puno uspjeha i veselimo se radosti koju donosi ljudima diljem svijeta - rekao je glasnogovornik Netflixa za Mirror.

Foto: MISC

Zanimljivo je da je Meghan prošle godine hvalila suradnju s Netflixom.

- Onda je došao Netflix, ne samo kao partner u seriji, već i kao partner u mom poslu, što je bilo ogromno - rekla je tad o brendu As Ever.

Iako nema službenih podataka o prodaji, web stranica brenda ima sve više posjeta. Podaci sa SimilarWeba pokazuju stalan rast. U listopadu je stranicu posjetilo 196.831 ljudi, u prosincu 245.982, a u siječnju je broj skočio na 268.200. Godinu dana nakon pokretanja, izvori iz tvrtke kažu da su zadovoljni.

- Još je rano, ali dosadašnji rezultati pokazuju da brend As Ever ima potencijala. Planiramo rasti pažljivo i polako te slušati naše kupce koji su pokazali velik interes za proizvode - rekao je izvor iz tvrtke za Daily Express.

Foto: RUBA