Iako 15 mjeseci nije članica kraljevske obitelji, Meghan Markle (39) još uvijek je vojvotkinja od Sussexa, a želi i zadržati dobivenu titulu, piše Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO

Prema navodima izvora, Meghan smatra da bi gubitak titule za nju mogla biti prava 'PR katastrofa'.

Naime, Meghan i princ Harry (36) su u siječnju 2020. godine objavili kako odstupaju od kraljevskih dužnosti no, svoje titule i dalje koriste u javnom životu.

Megah se tako na svim platformama potpisuje kao vojvotkinja od Sussexa, a nedavno je pod tim imenom napisala i knjigu za djecu 'The Bench'.

Izvor blizak obitelji naveo je kako se Meghan boji gubitka titule nakon što je njezin suprug princ Harry u javnost izašao s ozbiljnim optužbama na račun kraljevske obitelji.

- Rekla je Harryju da trebaju ublažiti napade na kraljevsku obitelj jer se boji da će im oduzeti kraljevske titule, što bi bila PR katastrofa. Trenutno je preplavljena ponudama, a to je dijelom i zbog toga što je vojvotkinja - rekao je izvor.

Podsjetimo, princ Harry iznio je brojne optužbe u dokumentarcu koji je snimio s voditeljicom Oprah Winfrey pod nazivom 'The Me You Can't See'.

Između ostalog, optužio je članove kraljevske obitelji da su negativno utjecali na njegovo mentalno zdravlje, a oca, princa Charlesa da ga je loše tretirao kao dijete.

Titule koje imaju ne može im oduzeti kraljica, već o tome mora glasanjem odlučiti parlament. Ukoliko se to dogodi, Harryju bi ostala titula princa jer ju je dobio rođenjem.