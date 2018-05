Meghan se 'upristojila': Počela slijediti pravila i nosi najlonke

Nikada nećete vidjeti pripadnicu kraljevske obitelji bez najlonki, rekla je stručnjakinja za kraljevska pravila Victoria Arbiter. Bivša glumica Meghan Markle (36), novopečena supruga princa Harryja (33), odlučila se pridržavati, kako neki obožavatelji ističu, jedinog čvrstog pravila koji zahtijeva kraljica Elizabeta II (92).

Meghan se 'upristojila' i obukla najlonke boje kože kakve uvijek nosi i njezina šogorica Kate Middleton (36) tijekom prvog pojavljivanja u javnosti nakon vjenčanja na vrtnoj zabavi Buckinghamske palače koja je ujedno i početak svečanosti povodom 70. rođendana princa Charlesa 14. studenog.

Svrha takvih najlonki je da prikriju mane kao što su ožiljci, masnice ili vene. Vojvotkinja od Sussexa to pravilo nije poštovala dok je bila prinčeva zaručnica i njezine gole noge su izazivale negativne reakcije obožavatelja.

Meghan je prvi put 'protestirala' ne obukavši najlonke kada su ona i Harry objavili zaruke. To je također bilo njihovo prvo javno, zajedničko pojavljivanje. Izvori bliski paru su rekli tada kako Meghan zna za pravilo o najlonkama, ali joj se jednostavno ne sviđa. Ipak, to nije bio njezin jedini slučaj kršenja kraljevski normi.

Megan se nekoliko puta pojavila u javnosti s neurednom punđom što se svidjelo obožavateljima. No kraljica voli kada pripadnice kraljevske obitelji imaju zaglađenu, urednu frizuru. Također, smiju nositi samo lakove svijetlih boja ili prozirne, pa tako primjerice Middleton nikada do sada nije imala nokte u nekim žarkim bojama. Svaka članica kraljevske obitelji nema dopuštenje nositi tijaru nego to smiju raditi samo udane žene.

- To je znak njihovog statusa i muškarci tako znaju da ne traže muža - rekao je stručnjak za kraljevsku obitelj Grant Harrold. Elizabeta II. ima i svoj poseban znak da joj je dosta druženja pa tako tijekom večere stavi torbicu na stol kako bi signalizirala uzvanicima da je 'zabava uskoro gotova'. Usto, kada tijekom razgovora stavlja torbicu iz jedne u drugu ruku znači da se je umorna i da želi da ju se ostavi na miru.

Često se raspravlja i o kraljičinim 'veselim' kompletima žarkih boja koji su u suprotnosti sa svijetlim lakovima. No tako nalaže pravilo koje kaže da mora biti vidljiva u gomili kako bi ju svi vidjeli.

- Kada bih nosila bež odjeću, nitko ne bi znao tko sam - istaknula je svojedobno Elizabeta II. Pripadnice kraljevske obitelji ne smiju nositi odjeću s dekolteom ni prekratke haljine, a ni cipele i sandale s punom petom. Za takvu obuću ne postoji pravilo nego se jednostavno ne sviđa kraljici.

- Nije fan toga. To se dobro zna u njezinoj obitelji - rekao je izvor blizak kraljevskoj obitelji. Kate je znala prekršiti to pravilo, no Elizabeta joj nije to zamjerila. U Buckinghamskoj palači se ne jede češnjak ni tjestenina jer ih kraljica ne voli.

