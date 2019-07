Meghan slomila oca: Nisam bio na krštenju unuka, a želio sam

Otac vojvotkinje Meghan Markle (37), Thomas (74), navodno je shrvan jer nije bio pozvan na krštenje svog unuka Archieja Harrisona, piše Daily Mail.

Thomas se zato ponovno požalio medijima i rekao da bi i on došao da su ga pozvali. Tako je Thomas još jednom izoliran iz najbližeg obiteljskog kruga svoje kćeri. No to nije prvi put jer otac vojvotkinje nije bio ni na njezinom vjenčanju, a uopće nisu u kontaktu. Dodao je da misli da bi bio dobrodošao na krštenju jer je od djetinjstva član Anglikanske Crkve.

- Postao sam ministrant sa 12 godina, a s 14 sam postao punopravni član Kraljičine Crkve, a Archie je moj unuk, tako da je logično da bih uživao u tome da sam bio prisutan na krštenju i poželio svom unučiću sreću i blagoslov u životu - objasnio je Thomas.

Naime, krštenje sina Meghan Markle i princa Harryja (34) bilo je u subotu u privatnoj kapelici kraljice Elizabete u dvorcu Windsor, a na krštenju su prisustvovali samo najbliži prijatelji i članovi obitelji.

Dvomjesečni Archie nosio je ručno izrađenu repliku kraljevske haljine za krštenje, koju je izradila krojačica Angeli Kelly. Archie je 63. kraljevska beba koja će se krstiti u haljini s istim dezenom, a ceremoniju krštenja vodio je nadbiskup Canterburyja.

Foto: Instagram Kraljica Elizabeta II. (93) nije bila najavljena na ovom događaju, a nema je ni na objavljenim fotografijama. Kako britanski mediji pišu, do te situacije došlo je zbog loše organizacije. Princ Harry, Meghan i kumovi Archieja, čija se imena još uvijek ne znaju, željeli su Archieja krstiti još u petak, no kraljica je dala do znanja kako se to neće dogoditi jer im plan nije javljen na vrijeme.

Za razliku od kraljice, na zajedničkoj fotografiji uz Meghaninu majku, Charlesa, Camillu, Kate i Williama sa sretnim roditeljima pozirale su i dvije sestre pokojne princeze Diane, Lady Jane Fellowes i Lady Sarah McCorquodale. Time je Harry odao počast majci, ali i pokazao svoj prisan odnos s tetama. William Dianine sestre nije pozvao nijednom prilikom niti je njihova imena navodio u službenim priopćenjima.

Umjesto krštenja, kraljica je sa suprugom, princem Philipom (98) odlučila otputovati u Škotsku kako bi pogledali nove konje koje su oždrijebili ove godine.

