Meghan Trainor novom fotkom iznenadila sve fanove: 'Sve je dobro dok ne dođe Ozempic...'

Američka pjevačica Meghan Trainor (31) iznenadila je mnogobrojne pratitelje svojom vitkom figurom. Izazvala je lavinu komentara kada je na svom Instagram profilu objavila novu fotografiju koja otkriva njezinu nikada mršaviju figuru.

Ova glazbenica pozirala je u modnoj kombinaciji sa svijetlim tonovima. Nosila je bijelu majicu kratkih rukava, preko koje je dodala duge bijele pletene rukave. Prozirna suknja dala joj je eteričan izgled, a na nogama je imala bijele čarape podignute do koljena preko kojih nosi visoke čizme s niskom petom.

Fotografija je izazvala brojne reakcije obožavatelja koji su primijetili da je glazbenica smršavjela.

'Gdje je nestala tvoja pozitivnost prema tijelu?', 'Izgledaš odlično', 'All about that bass??? Dok ne dođe Ozempic...', neki su od komentara njezinih pratitelja.

Pjevačica je ranije podijelila svoje iskustvo s gubitkom težine, priznajući da je skinula 27 kilograma nakon teškog razdoblja koje je prošla nakon rođenja svog prvog sina Rileya. On se rodio 2021. godine, a Meghan ga je dobila s mužem Darylom Sabarom.

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

- Imala sam preko 90 kilograma kada sam rodila carskim rezom. Jednostavno se nisam osjećala dobro. Nikada prije nisam imala šavove pa sam zbog ožiljka od carskog reza bila na vrlo mračnom mjestu, a željela sam se osjećati dobro zbog svog sina - rekla je u jednom intervjuu ranije.

Tada je otkrila i da su joj promjena prehrane i rutina vježbanja pomogle u mršavljenju. Početkom ove godine priznala je da je napravila i operaciju grudi.